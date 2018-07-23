Anka 53 şeker hastasına şifa oldu

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde uygulanan diyabet cerrahisi ile şeker hastalığından kurtulanlar hastane yönetimi ve doktorlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.Özel Gaziantep Anka Hastanesi, tedavi edilmediği takdirde her geçen gün bir organımıza...

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde uygulanan diyabet cerrahisi ile şeker hastalığından kurtulanlar hastane yönetimi ve doktorlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, tedavi edilmediği takdirde her geçen gün bir organımıza geri dönüşü olmayacak şekilde zarar veren diyabet konusunda hastalara çare olmayı sürdürüyor. Sadece yurt içi değil yurt dışından da birçok hastanın başvurduğu Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde, şu ana kadar 53 hasta, uygulanan diyabet cerrahisi yöntemi ile şifa buldu.Uygulanan kapalı yöntem diyabet cerrahi ile şeker hastalığını yenen hastalar,kontrol için geldikleri Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde hastane yönetimi ve bu cerrahi yöntemi başarıyla uygulayan metabolik cerrahi uzman kadrosuna teşekkür etti.

“Şekerden kurtulup yeniden hayat buldum”

17 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden ve ameliyatla sağlığına kavuşan 48 yaşındaki Hasan Gezer, ” Ameliyat öncesi günde 4 doz insülin kullanmama rağmen şeker seviyem 200’ün altına düşmüyordu. İnsülin kullanmadığım zamanlarda ise şeker seviyem 400’lere kadar çıkıyordu. Şeker hastalığı nedeniyle ayak parmaklarımı kaybetmiştim ve ayağımı hissetmiyordum. Şimdi ayağımı da hissedebiliyorum, şekerim normal değerlere düştü, çok mutluyum” dedi

“Şeker ile birlikte sağlık sorunlarımdan da kurtuldum”

12 yıldır şeker hastası olan 54 yaşındaki Metin Engüder ise, “İlaçlara bağlı yaşıyordum. Günde iki doz insülin kullanmama rağmen şekerim düşmüyordu. Ameliyat öncesi 250 olan şeker seviyem ameliyattan kısa süre sonra120’lere kadar düştü.Diyabete bağlı sağlık sorunlarımdan da kurtuldum” şeklinde konuştu.

“İnsanlar bu dertle yaşamasın”

Yaklaşık 15 yıldan beri hasta olduğunu söyleyen ve ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuştuğunu ifade eden Abdullah Kılıç ise, "Şeker hayatımı altüst etmişti. Tansiyonla birlikte görme kaybı ve kulaklarımda rahatsızlıklar oluşmaya başlamıştı. Bacaklarıma kum torbası bağlı gibiydi, yürüyemiyordum. Ameliyat olalı 19 gün oldu artık hiçbir şekilde insülin kullanmıyorum. İnsanlar gelsin testlerini yaptırsın,uygunsa ameliyat olsun. Bu dertle yaşamasın”

“Diyabete teslim olmayın, tedavi olun”

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı, ameliyatla ilgili şu bilgileri verdi:”Ameliyatta ilk olarak mide ayağı var. Bu etapta mideyi küçültüyoruz. İkinci ayağında ise bağırsak ayağı bu durumda hastaların bağırsaklarından mideye ikinci bir kanalı açarak çıkışını sağlıyoruz. Bu sayede midede ikinci bir çıkış elde etmiş oluruz. Bu şekilde insülinin aktif kullanılmasını sağlayarak operasyonu gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tip 2 diyabetin tedavi edilebilir bir sağlık problemi olduğunu söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi Direktörü Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise,“ Diyet, spor, ilaç, gibi yöntemlerden sonuç alamayan hastalarımıza hastalığa teslim olmamalarını ve diyabet cerrahi yöntemini düşünmelerini tavsiye ediyoruz”dedi.

Sağlıktaki yeni gelişen özel uygulamaları yakından takip ettiklerin dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, “Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak bu konuda uzmanMetabolik Cerrahi uzman kadromuz ile Tip2 şeker hastalarını ağırlamaya ve tedavi etmeye emin adımlarla devam etmekteyiz. 53. ameliyatımızı yaptık. Diyabet hastalarının genel yaşam kalitesini ve diyabetin böbrek, kalp, göz vs. organlarda yaptığı tahribatları düşündüğümüzde ameliyatın çok olumlu bir alternatif olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ise, ”Hastanemize yüksek şeker değerleri ile gelen şeker hastaları diyabet cerrahisi sonrası şeker hastalığı ve bu hastalığa bağlı sağlık sorunlarından kurtulurken,insülin ve ilaç kullanmayı da bırakıyorlar. İnsanların sağlıklı yaşamasına katkı sağlamak bizi fazlasıyla memnun ediyor “diye konuştu

Sağlığınız Anka’nın kanatları altında

Gaziantep Merveşehir’de hizmet veren, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde yeni doğan yoğun bakım ünitesi, erişkin yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, doğumhane ve acil polikliniği bulunuyor.

En son teknoloji ile donatılarak hasta kabulüne başlayan Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Cildiye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Dermatoloji, Endokrinoloji ,Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji ,Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları ve Sağlığı, Diş Ünitesi, Üroloji branşları olmak üzere röntgen ve radyoloji laboratuvarı, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı ile hizmet veriliyor.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde özellikle yenidoğan bebeklerin beslenmesinde en üst düzey hijyen kanallarında ve en uygun dozlarda sağlama amacıyla kurulan “Total Paranteral Beslenme” (TPN) ünitesi hem Gaziantep’in hem de bölgenin önemli bir ihtiyacını gideriyor. TPN ünitesinde; yeni doğan ve ağızdan beslenemeyen bebekler için damar yoluyla yüksek protein, glikoz yağ ve vitamin gibi elementler içeren serumlar hazırlanırken, erken doğmuş, sağlıklı beslenmeyen akut veya kronik hastalıkları olan bebekler ve çocuk hastaların besinsel ihtiyaçları karşılanılıyor.

Hasta memnuniyeti odaklı, hastayı tamamen tüm süreçlerin merkezine koyan bir anlayışla sağlık hizmeti verilen Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde, hasta odaları, hastaların rahatı ve güvenliği göz önüne alınarak planlandı. Ara yoğun bakım hizmeti ve her türlü acil müdahalenin yapılabileceği alt yapıya sahip odalarda güvenli sağlık hizmeti veriliyor. Yatan hasta katlarında hemşire, doktor, diyetisyen ve fizyoterapist gibi diğer disiplinlerle ortak çalışma içinde en yüksek düzeyde hasta güvenliği ve bakım ilkesine sahip olan Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde hasta ve hasta yakınları ile 7 gün 24 saat en iyi şekilde ilgileniliyor.