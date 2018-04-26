GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 11:19

Ankara Türk dünyası müzik topluluğu konser verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel...

Ankara Türk dünyası müzik topluluğu konser verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçi ve uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal yönetiminde unutulmaz bir gece yaşattı, konseri izlemeye gelenler adeta büyülendi.

Etkinlikte, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Uygur, Başkurtistan, Çuvaşistan, Hakasya, Saha-Yakutistan, Tıva, Tataristan, Azerbaycan, Karaçay, Kırım, Gagauzya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kerkük, Bosna-Hersek, Makedonya gibi Türk dünyası ülkelerden eserler seslendirildi.

Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci tarafından, Topluluk Sanat Yönetmeni Abdullah Alper Kurbani, Topluluk Müdürü Hamdi Usta, kadın ses ve saz sanatçıları adına Çiğdem Gürdal, erkek ses ve saz sanatçıları adına Murat Zühtü Uçaner’e çiçek takdim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku