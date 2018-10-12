Araban MYO Toprak Analizi Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı

GAÜN, Araban Meslek Yüksek Okuluna Toprak Analizi Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı açıldı.

GAÜN Araban Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen programda açılışı yapılan Toprak Analizi Uygulama ve Araştırma laboratuvarı, Araban ilçe merkezi ve kırsalındaki 2 bin 780 çiftçi tarafından 328 bin dönümlük tarım alanında üretilen ürünler için hizmet verecek. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Araban MYO Müdürü Doç. Dr. Erdihan Tunç yaptığı açılış konuşmasında Araban MYO ile ilgili bilgiler verdi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaptığı konuşmada,’’Üniversitelerin halk ile iç içe olması gerektiği ve yöre halkının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılanması gerektiğini ve bu konuda yöre halkına ve üreticilere gerekli destekler için hazır olduklarını belirten Gür, Araban Ovası’nın verimli topraklarında sadece sarımsak, kavun, karpuz ve buğday üretilmemeli" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Gür, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan’a katkılarından dolayı plaket takdim etti. Açılış GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, Araban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erdihan Tunç tarafından yapıldı.

Açılışın ardından GAÜN Araban Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda Araban Kaymakamlığı, Araban Belediyesi ve Araban Ziraat Odası işbirliğiyle düzenlenen "Fıstıkta Önemli Zararlılar ve Hastalıklarla Mücadele’’ konulu 3. çiftçi eğitim semineri gerçekleştirildi.