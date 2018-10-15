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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:25

Araban’da toz bulutu etkili oldu

Araban ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren gökyüzünü kaplayan toz bulutu ilçede etkili olduSabah saatlerinden itibaren Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve Ergen geçidini kullanarak Gaziantep-Adıyaman, Araban ilçesi,...

Araban'da toz bulutu etkili oldu
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Araban ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren gökyüzünü kaplayan toz bulutu ilçede etkili oldu

Sabah saatlerinden itibaren Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve Ergen geçidini kullanarak Gaziantep-Adıyaman, Araban ilçesi, Gaziantep ve Adıyaman arasında seyahat eden araçlar, yoğun toz bulutu nedeniyle zor anlar yaşadı.Görüş mesafesi düşen sürücüler Karadağ ve Ergen geçitlerinde güçlükle ilerleyebildi.

İlçe merkezinde ve mahallerde de etkili olan toz bulutu bölge halkına da zor anlar yaşattı
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