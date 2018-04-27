Araç buğday tarlasına uçtu: 1 yaralı

Olay, Gaziantep’in Nurdağı İlçesi D-400 Karayolu Sakçagözü Mahallesi’nde gerçekleşti. Gaziantep merkezden Nurdağı istikametine gitmekte olan araç sürücüsü Mahmut A. (68) idaresindeki 27 E 7871 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek buğday tarlasına uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Mahmut Arslan Nurdağı Devlet Hastanesindeki kaldırıldı.

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