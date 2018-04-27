GAZİANTEP:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:40

Araç buğday tarlasına uçtu: 1 yaralı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu buğday tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Olay, Gaziantep’in Nurdağı İlçesi D-400 Karayolu Sakçagözü...

Araç buğday tarlasına uçtu: 1 yaralı
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GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu buğday tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay, Gaziantep’in Nurdağı İlçesi D-400 Karayolu Sakçagözü Mahallesi’nde gerçekleşti. Gaziantep merkezden Nurdağı istikametine gitmekte olan araç sürücüsü Mahmut A. (68) idaresindeki 27 E 7871 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek buğday tarlasına uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Mahmut Arslan Nurdağı Devlet Hastanesindeki kaldırıldı.

Öte yandan, araç sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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