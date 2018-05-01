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01 Mayıs 2018 Salı 14:51

Atina’ya Türk damgası

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen WTE Başkanlık Kupası Avrupa Kota Müsabakasında, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen 68 kilo da şampiyon olarak ülkemizin gururu oldu.Aldığı başarılarla...

Atina'ya Türk damgası
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen WTE Başkanlık Kupası Avrupa Kota Müsabakasında, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen 68 kilo da şampiyon olarak ülkemizin gururu oldu.

Aldığı başarılarla Gaziantep’in ve Şahinbey Belediyesi’nin gururu olan Seydi Vakkas Dağdelen, Tekvando Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan “ 3 Wte (World Taekwando European ) Başkanlık Kupası’na katıldı. Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen turnuva da Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen Genç Erkekler 68 kilo şampiyon olarak, Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen organizasyona 76 ülkeden 2.468 sporcu katıldı. Avrupa Şampiyonalarına kota veren müsabakada Türkiye Milli Takımı adına 68’i bayan 59’u erkek olmak üzere 127 sporcu mücadele ederken, çok sayıda Türk sporcu da kulüpleriyle katıldığı organizasyonda kota elde etmek için kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.
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