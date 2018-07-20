GAZİANTEP:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:25

Avrupa Şampiyonasının baklavası Gaziantep’ten

Konya’da düzenlenen EuroHockey U18 Erkek-Kız Açık alan Hokeay Şampiyonası’na katılan tüm takımların oyuncularına özel olarak üretilen baklava ikram edilecek.Konya Şükrü Saraçoğlu Stadında devam eden Avrupa U18 Erkek-Kız Açık alan...

Avrupa Şampiyonasının baklavası Gaziantep'ten
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Konya’da düzenlenen EuroHockey U18 Erkek-Kız Açık alan Hokeay Şampiyonası’na katılan tüm takımların oyuncularına özel olarak üretilen baklava ikram edilecek.

Konya Şükrü Saraçoğlu Stadında devam eden Avrupa U18 Erkek-Kız Açık alan Hokeay Şampiyonası’na katılman ülke sporcularına Gastronomi kenti Gaziantep’in dünyaca ünlü baklavasının tanıtılması ve tattırılması için sporcular için özel baklava üretimi yapılarak Konya’ya gönderdi. Tanıtımın ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, tanıtım için herkesin üzerine düşeni yapması ve özellikle uluslar arası spor organizasyonlarında tanıtımların önemli sonuç vereceğini belirtti. Aktaş, UNESCO tarafından gastronomi dalında fark oluşturan Şehirler Ağı’na dahil edilen Gaziantep’in dünyaca ünlü tatlısı olan baklavayı tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Uluslararası spor organizasyonlarının tanıtım için önemli bir fırsat olduğunu belirten Levent Aktaş, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelerek Konya’daki turnuvaya katılan tüm sporculara baklava ikram edeceklerini söyledi.

Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahip olan Gaziantep’in lezzetlerinin daha fazla tanıtılmasının Gaziantep ve Türkiye’nin turizm potansiyelinin artışına önemli katkı sağlayacağını belirten Aktaş, “Gastronomi, turizmin en önemli alanlarından birisi. Gaziantep olarak gastronomi dalında çok büyük bir hazineye sahibiz. Bu hazinemizin kıymetini iyi bilmeliyiz. Bu amaçla bir taraftan şehrimizin bir taraftan da baklavanın tanıtımına katkı sağlamayı bir sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Konya’da gerçekleştirilen EuroHockey U18 Erkek-Kız Açık alan şampiyonasına Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılan tüm oyuncu ve teknik ekiplere özel olarak imal ettiğimiz Gaziantep baklavasını ikram etmekten büyük mutluluk duyacağız. Turizm ve tanıtım için herkesin elinden gelen özveriyi göstermesi gerek. Tanıtım sadece devletin görevi olmamalı. Başta turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar olarak, herkes bu konuda elini taşın altına koyabilmeli” dedi.

Karakan’a teşekkür

Aktaş, Gaziantepli olan Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’ın da uluslararası ölçekli başarıların elde edilmesinde önemli rolü olduğunu vurgulayarak, “Gaziantepliler olarak Türkiye Hokey Federasyon Başkanımız Sadık Karakan’a başarıları ile ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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