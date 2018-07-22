GAZİANTEP:
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22 Temmuz 2018 Pazar 15:48

Bağcı ölümünün 21’inci yılında unutulmadı

Gaziantep’te 1997 yılında görevi başında geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybeden Gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 21’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen anma...

Bağcı ölümünün 21'inci yılında unutulmadı
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Gaziantep’te 1997 yılında görevi başında geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybeden Gazeteci Kemal Bağcı, ölümünün 21’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen anma programına merhum Bağcı’nın ailesi, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Bağcı’nın iyi bir gazeteci olduğunu söyleyen GGC Başkanı İbrahim Ay, "Şehit Gazeteci Bağcı’yı ölümünün 21. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Genç arkadaşlarına rol model olan değerli saygın dürüst bir gazeteciydi. Kendisini unutmadık, unutturmayacağız. Merhum, seçim çalışmalarını takip ederken hava alanından gelirken elim bir trafik kazasında ağır yaralanarak, kurtarılamamıştı. Arkasın da güzel hatıralar bıraktı. Merhum Kemal Bağcıyı hiçbir zaman unutmadık bundan sonra da unutturmayacağız” dedi.

Anma töreninde konuşan SANKO Holding Basın Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek ise, "Kemal dürüst ve beyefendi ve her zaman 32 yaşında kalacak bir arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Ben Kemal’in mesleki ve kişilik olarak, şuanda bizden yaşça küçük olsa dahi bizlere örnek olacak güzellikler içerisinde yaşadığına inanıyorum. Aynı olayda hayatini kaybeden Gazeteci Nuri Karabulut’un ailesininde bir gün ziyaret edilmesinin uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kazada hayatını kaybetmişti

Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy işleri Bakanı Mustafa Taşar’ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde başını tabelaya çarparak yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Bağcı, 22 Temmuz’da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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