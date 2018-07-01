Bakan Gül ve milletvekillerinden Yavuzeli’ne teşekkür ziyareti

24 Haziran seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerini sürdüren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri Yavuzeli ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanlığında, Belediye Başkanı M. Kemal Sakaroğlu, İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat ve partililer tarafından karşılanan Bakan Gül ve Milletvekilleri ilçe binasının önünde vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Ziyarette konuşan AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat, partililere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Açıklamalarda bulunan Bakan Gül ise, “Yavuzeli ilçemize 24 Haziran’da partimize verdiği destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.

Adalet Bakanı Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Yavuzeli ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet edip, sıkıntılarını dinledikten sonra ilçeden ayrıldılar.