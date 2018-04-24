Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Bakan Özlü’den GSO-MEM’e ziyaret

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mesleki Eğitim Merkezi’ni (GSO-MEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.GSO tarafından, Gaziantep sanayisinin yol haritasını...

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mesleki Eğitim Merkezi’ni (GSO-MEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

GSO tarafından, Gaziantep sanayisinin yol haritasını belirlemek üzere, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığında uluslararası danışmanlık şirketi Mckinsey ile yapılan, “Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi” toplantısına katılan Şimşek ve Özlü daha sonra merkezde yer alan atölyeleri gezdi. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’den bilgi alan Şimşek ve Özlü, merkezin Gaziantep ve Türkiye’nin kalifiye eleman yetişmesi noktasında çok önemli olduğunu söyledi.

GSO-MEM’de gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, yönetim kurulu üyeleri, Melike Yüksel, Metin Erturhan, Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Ercan Sayın ve sanayiciler katıldı.