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12 Ekim 2018 Cuma 18:05

Basın Mensuplarından Emniyet Müdürü Yaman’a ziyaret

Gaziantep’in Nizip ilçesinde görev yapan basın mensupları, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman’a taziye ziyaretinde bulundu.Ziyarette Gazeteciler, Emniyet Müdürü Yaman’a başsağlığı ziyaretinde...

Basın Mensuplarından Emniyet Müdürü Yaman'a ziyaret
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde görev yapan basın mensupları, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gazeteciler, Emniyet Müdürü Yaman’a başsağlığı ziyaretinde bulunarak, üzüntülerini dile getirdiler. Basın mensuplarının yaptığı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ise gazetecilere ayrı ayrı teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü makam odasında gerçekleştirilen ziyarette, İHA Nizip Muhabiri Hanifi Güzel’in yanı sıra yerel ve ulusal basın temsilcileri ve bazı köşe yazarları da yer aldı.
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