Başkan Fadıloğlu’ndan 1 Mayıs Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Fadıloğlu mesajında, “Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle mücadele eden tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum” ifadesine yer verdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü mesajında emekçilerin gününü kutladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, mesajında "Ülkenin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayan, çalışan, üreten, işçi ve emekçi vatandaşlarımızdır. Emeği, alın terini ve helal kazancı kutsal sayan, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir kültür ve medeniyetin mensupları olarak, tüm çalışanların emeklerinin tam karşılığını almaları önceliklerimiz arasındadır. Toplumsal ilerlemenin ilk şartı ise insanların rahat, huzurlu ve geleceğe güvenle baktıkları bir ortamda yaşamalarıdır. Bu ortamın sağlanmasında bizlere büyük görevler düşüyor. İşçi hakları ve yaşam standartları konusunda sürdürülebilir gelişmeleri hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu gelişmeler sağlandıkça, ülkemiz ve şehrimizin de gelişim süreci hızlanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde en büyük temennimiz 1 Mayıs gününün, her türlü provokasyondan, tahriklerden, taşkınlıklardan uzak, emek ve dayanışma kavramlarına yaraşır bir şekilde, bayram ve şenlik havasında geçmesi, dostça, kardeşçe ve omuz omuza kutlanmasıdır. Bu inançla işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten duygularımla kutluyor, bütün emekçi kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.