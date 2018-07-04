GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:12

Başkan Fadıloğlu’ndan GSO’ya ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve M.Hayri Özkeçeci Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret ederek,Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun dileklerini...

Başkan Fadıloğlu'ndan GSO'ya ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve M.Hayri Özkeçeci Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret ederek,Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Gaziantep’in bütün kurum ve kuruluşları ile ortak akıl anlayışı çerçevesinde hareket ettiklerini dile getiren Ünverdi, “Şehitkamil Belediyemiz kentimizin gelişmesine önemli katkılarda bulunuyor. Kentimiz ve ülkemiz için çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yeni projelerle hep birlikte ülkemizi çok daha ileri noktalara taşırız. Ziyaretinizden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da, Başkanı Ünverdi ve yönetim kuruluna yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Şehrimizi sosyal ve kültürel alanda geliştirmek, güzelleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah çok daha güzel projelerle insanımızın yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sizi ve yönetim kurulunuzu tebrik ediyor, yeni görevlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyarette, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Çöçelli, Başar Küçükparmak, Ercan Sayın, Hakan Aslansoy, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler ve Mustafa Özmermer de hazır bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku