Başkan Kılıç Berat Kandilini kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mübarek gecelerin rahmet, bereket, birlik, beraberlik, şükür, bağışlanma ve sevgi duygularıyla insanların Yüce Allah’ın huzuruna bir adım yaklaşma vesilesi olduğunu belirtti. Kılıç yayımladığı mesajında, “Rahmet mevsimi üç aylar içinde yer alan ve müminlere temize çıkma, borçtan kurtulma, duaların kabul olup bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı Berat Kandili’ni idrak ediyoruz. Allah’ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanını muhasebeye çekmek, nefsini terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen Berat Kandili’nin aynı zamanda mübarek ramazan ayının da bir müjdecisi olarak inananlara, kötülüklerden arınma ve hatalarını telafi için eşsiz bir fırsat. Bu gece Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) Allah’ın! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir’ duasıyla Yüce Mevla’ya yakarma zamanıdır. Berat Kandili’nin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere İslam Aleminin beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor. Yüce Allah’tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.