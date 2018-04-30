GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:28

Başkan Kılıç Berat Kandilini kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mübarek gecelerin rahmet, bereket, birlik, beraberlik, şükür, bağışlanma ve sevgi duygularıyla insanların...

Başkan Kılıç Berat Kandilini kutladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mübarek gecelerin rahmet, bereket, birlik, beraberlik, şükür, bağışlanma ve sevgi duygularıyla insanların Yüce Allah’ın huzuruna bir adım yaklaşma vesilesi olduğunu belirtti. Kılıç yayımladığı mesajında, “Rahmet mevsimi üç aylar içinde yer alan ve müminlere temize çıkma, borçtan kurtulma, duaların kabul olup bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı Berat Kandili’ni idrak ediyoruz. Allah’ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanını muhasebeye çekmek, nefsini terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen Berat Kandili’nin aynı zamanda mübarek ramazan ayının da bir müjdecisi olarak inananlara, kötülüklerden arınma ve hatalarını telafi için eşsiz bir fırsat. Bu gece Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) Allah’ın! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir’ duasıyla Yüce Mevla’ya yakarma zamanıdır. Berat Kandili’nin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere İslam Aleminin beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor. Yüce Allah’tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku