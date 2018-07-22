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22 Temmuz 2018 Pazar 13:23

Başkan Kılıç, minik sporculara forma hediye etti

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, okulların tatile girmesi ile birlikte birçok branşta faaliyet gösteren Oğuzeli Belediyesi Yaz spor Okulları kapsamında açılan ‘Futbol Okulunu ziyaret ederek minik sporculara forma hediye etti.Oğuzeli...

Başkan Kılıç, minik sporculara forma hediye etti
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Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, okulların tatile girmesi ile birlikte birçok branşta faaliyet gösteren Oğuzeli Belediyesi Yaz spor Okulları kapsamında açılan ‘Futbol Okulunu ziyaret ederek minik sporculara forma hediye etti.

Oğuzeli Belediyesi bünyesinde açılan yaz spor okullarının geleceğin sporcularını yetiştirdiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Buraya gelen tüm sporcu kardeşlerimiz maşallah birbirinden heyecanlı ve gayretli inşallah ileride hepsini milli birer sporcu olarak görürüz” dedi.

“Sporun ve sporcunun yanındayız”

Belediye olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç; “Yorucu bir eğitim-öğretim döneminin ardından çocuklarımızı spora davet ettik ve sportif faaliyetlerimize başladık. Bizler çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları, spor ile kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için bu etkinlikleri önemsiyor, çocuklarımızın bu etkinliklere daha fazla katılmalarını istiyoruz. Alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirilecek olan kurslarda, çocuklar hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken, hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor. Geleceğimizin umudu çocuklarımıza sağlıklı ve keyifli bir yaz spor okulu dönemi diliyorum” diye konuştu.
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