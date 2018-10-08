Başkan Tahmazoğlu vatandaşlara aşure ikram etti

Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Şahinbey Belediyesi, Muharrem Ayı kapsamında aşure dağıtım geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte Balıklı Parkı’nda kurulan çadırda vatandaşlar aşure ikram etti.

"Aşure kardeşliktir"

Muharrem Ayı’nın birçok önemli olayı içinde barındırdığına değinen Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, “Annelerimizin, babalarımızın, örfümüzün ve âdetimizin bir geleneği olarak her yıl komşulara dağıtılan aşure geleneğini biz de Şahinbey Belediyesi olarak yıllardan bu yana devam ettiriyoruz. Aşurelerimizi, parklarda, okullarda, kamu kurumlarında ve üniversitelerimizde dağıtıyoruz. Aşuremizde 17 çeşit farklı malzeme var. Her birinin rengi ve tadı farklı ama birleştiği zaman aşure tadında farklı bir tat ortaya çıkıyor. Bizler de ülke olarak, Türkiye’yi oluşturuyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” dedi.