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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:38

Başkan Tahmazoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Tüm İşçi Kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Yürekten Kutluyorum" dedi.Başkanı Tahmazoğlu mesajında,...

Başkan Tahmazoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Tüm İşçi Kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Yürekten Kutluyorum" dedi.

Başkanı Tahmazoğlu mesajında, “Türkiye’nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığını belirterek, "Türkiye’nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Bizde sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar, de ayrı çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Başta İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere işçilerin hak arayışları konusundaki girişimlerine ve sendikal faaliyetlerine hep destek olduk. Bundan sonra da aynı ilkelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle işçinin, emekçinin ve alın terinin bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
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