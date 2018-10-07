GAZİANTEP:
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07 Ekim 2018 Pazar 18:23

Batman’daki terör saldırısına sosyal medyadan destek veren bir kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te PKK/KCK terör örgütünün Batman’da yaptığı hain terör saldırısına sosyal medya üzerinden destek veren bir kişi gözaltına alındı.

Batman'daki terör saldırısına sosyal medyadan destek veren bir kişi gözaltına alındı
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Gaziantep’te PKK/KCK terör örgütünün Batman’da yaptığı hain terör saldırısına sosyal medya üzerinden destek veren bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütünün Batman İlinde yaptığı hain saldırıya sosyal medya üzerinden destek veren şahsa yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonda sosyal medyada S.S. sahte ismini kullanarak PKK/KCK terör örgütüne destek verdiği, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici provokatif içerikli, suçu ve suçluyu övücü paylaşımlar yaptığı, terör örgütünün propagandasını yaparak örgütün silahlı yapılanmasına katılımı özendirici yorumlar yaptığı tespit edilen 1 bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.
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