GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:22

Bilim ve sanatın tüm renkleri halkla buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen ‘’4007 Bilim ve Sanat Şenliği’’ projesi Gaziantep Erdem Kolejinde gerçekleştirildi.HKÜ tarafından...

Bilim ve sanatın tüm renkleri halkla buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen ‘’4007 Bilim ve Sanat Şenliği’’ projesi Gaziantep Erdem Kolejinde gerçekleştirildi.

HKÜ tarafından düzenlenen ve Erdem Kolejinde gerçekleştirilen, lise ve ortaokul öğrencilerine aileleri ile birlikte katılabileceği bir ortam sağlayan bilim ve sanat şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının, İstiklal Marşını seslendirmesiyle başlayan organizasyonda, çocuklar için palyaço gösterileri, sosis balon etkinliği, yüz boyama aktiviteleri düzenlendi. Yaklaşık 35 atölyenin olduğu şenlikte; fizik, kimya, biyoloji, robotik kodlama, görsel sanatlar, ebru sanatı, mozaik yapımı, fotoğraf atölyesi, bilim standı, gösteri ve sergi yer aldı. Bilimin ve sanatın ayrı renklerinin bir arada olduğu şenlik, büyük ilgi gördü. Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin katıldığı şenlik, atölye liderlerinin etkili anlatımı ve keyifli uygulamalarıyla eğlenceli bir hale dönüştü. Katılanların eğlenerek öğrendiği etkinlikte yapılan özellikle ebru sanatı çalışmaları ve mozaik yapımı büyük beğeni aldı. İki gün süren ve oldukça keyifli geçen bilim ve sanat şenliği, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bilim sanat şenliği büyük beğeni topladı

HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Proje Koordinatörü Eda Dineri, "Projemizin kabul edilmesinden sonra büyük bir heyecanla bugünün gelmesini bekliyorduk. Çünkü uygulamalarımızı yapabileceğimiz ve toplumun daha geniş kesimlerine hitap edebileceğimiz bir alanımız olacaktı. Nitekim böyle oldu. Farklı ilgi alanlarına göre belirlediğimiz atölyelerde katılımcıların, büyük bir heyecanla ve keyifle uygulama yaptığını görünce çok mutlu olduk. Bilim ve sanatı nasıl herkesle buluştururuz diye çıktığımız bu yolda, bilim ve sanat alanlarına özendirmek, bilim insanlarıyla toplumu kaynaştırarak eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu sayede hazırladığımız sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, oyunlar, yarışmalar, büyük beğeni aldı. Bu yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku