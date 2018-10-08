Bilim ve sanatın tüm renkleri halkla buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen ‘’4007 Bilim ve Sanat Şenliği’’ projesi Gaziantep Erdem Kolejinde gerçekleştirildi.

HKÜ tarafından düzenlenen ve Erdem Kolejinde gerçekleştirilen, lise ve ortaokul öğrencilerine aileleri ile birlikte katılabileceği bir ortam sağlayan bilim ve sanat şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının, İstiklal Marşını seslendirmesiyle başlayan organizasyonda, çocuklar için palyaço gösterileri, sosis balon etkinliği, yüz boyama aktiviteleri düzenlendi. Yaklaşık 35 atölyenin olduğu şenlikte; fizik, kimya, biyoloji, robotik kodlama, görsel sanatlar, ebru sanatı, mozaik yapımı, fotoğraf atölyesi, bilim standı, gösteri ve sergi yer aldı. Bilimin ve sanatın ayrı renklerinin bir arada olduğu şenlik, büyük ilgi gördü. Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin katıldığı şenlik, atölye liderlerinin etkili anlatımı ve keyifli uygulamalarıyla eğlenceli bir hale dönüştü. Katılanların eğlenerek öğrendiği etkinlikte yapılan özellikle ebru sanatı çalışmaları ve mozaik yapımı büyük beğeni aldı. İki gün süren ve oldukça keyifli geçen bilim ve sanat şenliği, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bilim sanat şenliği büyük beğeni topladı

HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Proje Koordinatörü Eda Dineri, "Projemizin kabul edilmesinden sonra büyük bir heyecanla bugünün gelmesini bekliyorduk. Çünkü uygulamalarımızı yapabileceğimiz ve toplumun daha geniş kesimlerine hitap edebileceğimiz bir alanımız olacaktı. Nitekim böyle oldu. Farklı ilgi alanlarına göre belirlediğimiz atölyelerde katılımcıların, büyük bir heyecanla ve keyifle uygulama yaptığını görünce çok mutlu olduk. Bilim ve sanatı nasıl herkesle buluştururuz diye çıktığımız bu yolda, bilim ve sanat alanlarına özendirmek, bilim insanlarıyla toplumu kaynaştırarak eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu sayede hazırladığımız sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, oyunlar, yarışmalar, büyük beğeni aldı. Bu yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.