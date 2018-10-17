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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:04

“Bir zamanlar Selçuklu” adlı sergi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi tarafından düzenlenen “Bir Zamanlar Selçuklu” sergisi, Zeugma Mozaik Müzesi’nde açıldı.Selçuklu...

'Bir zamanlar Selçuklu” adlı sergi açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi tarafından düzenlenen “Bir Zamanlar Selçuklu” sergisi, Zeugma Mozaik Müzesi’nde açıldı.

Selçuklu dönemine ait birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı sergi açılışına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Seyyid Ahmet Arslan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Valilik Basın Yayın Müdürü Muammer Karadeniz, Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Emine Öztürk ile çok sayıda sanatsever katıldı. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde giysi kültürüne sahip çıkarak bugüne taşımak, kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolu kitre ve döküm heykel, keçe şapka, menkıbe tasviri tablolar ve dönemin tarihi eserlerini tanıtmak, Türkiye’nin geçmişini anlatan geleneksel ve tarihsel Anadolu Selçuklu Devleti büyüklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen sergide, proje yönetmeni Işın Fırat’ın sunumu katılımcılardan beğeni topladı. Türkiye’nin birçok yerinden akademisyenlerin projeyi desteklediğini söyleyen Fırat, sergiledikleri eserlerin çalışmalarının 12 yıl önce bu toprakları vatan yapan insanlara vefa göstermek adına projenin başladığını belirtti. Zeugma Mozaik Müzesi’nde yapılan serginin açılışında ziyaretçiler eserleri inceleyerek üzerinde yazılı olan bilgilerden eserler hakkında bilgi edindi.

Sergi, 22 Ekim’e kadar gezilebilecek.
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