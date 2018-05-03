GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:00

Boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 210 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep polisi, durdurdukları bir kamyonun kasasında bulunan boş meyve ve sebze kasalarının arasındaki poşetlere gizlenmiş 210 kilo esrarı ele geçirdi

Boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 210 kilo esrar ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gaziantep polisi, durdurdukları bir kamyonun kasasında bulunan boş meyve ve sebze kasalarının arasındaki poşetlere gizlenmiş 210 kilo esrarı ele geçirdi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir kamyonun kasasında narkotik köpeği Bady ile arama yapıldı. Köpeğin, plastik boş meyve kasalarına tepki vermesi üzerine ise ekipler kasaların arasına zulalanmış 45 adet poşet içerisinde 210 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku