GAZİANTEP:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:42

Bulgur kaynatma sezonu başladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Her yıl haziran ayı sonunda başlayan ve eylül ayı sonuna kadar devam eden kışlık bulgur kaynatma sezonu başladı.Gaziantep ‘in İslahiye ilçesinde vatandaşta bulgur kaynatma telaşına girdi. Buğdayın hasat...

Bulgur kaynatma sezonu başladı
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Her yıl haziran ayı sonunda başlayan ve eylül ayı sonuna kadar devam eden kışlık bulgur kaynatma sezonu başladı.

Gaziantep ‘in İslahiye ilçesinde vatandaşta bulgur kaynatma telaşına girdi. Buğdayın hasat mevsimi olan Haziran ayı sonunda başlayan Eylül ayı sonlarına kadar devam eden sezonluk bulgur kaynatma telaşı evlerde tatlı bir telaşa dönüştü.

Bulgur olarak vatandaşlar yöreye ait iri taneli iyi pişen genel olarak bulgur için esmer buğday protein bakımında yüksek olanı tercih ederler. Gaziantep İslahiye ilçesi koz dere mahallesinde yaşayan Medine Kara (80) yaşında olmasına rağmen sabah namazını kıldıktan sonra bulgurluk buğdayları yıkadığını ve yıkanan buğdaylar kazanlara boşaltığını kazanların üzerine su doldurarak buğdayların kaymasını beklediğini söyledi.

bunun gelenekleri aşları ekmekleri bulgur olmazsa karınlarının doymayacağını ifade eden 80 yaşındaki Medine Kara, "Sabah namazından ayaktayım. Kaynatma işi tamamladıktan sonra suyunun çekilmesi için brandalar üzerine boşaltıyorum, suyunun çekilmesi sonrasında komşulardan edindiğimiz çullar, kilimler ve branda üzerine serip kurumasını bekliyoruz. Kuruma işlemin sonrasında değirmenlere götürülerek burada yapılan işlem sonrası pilavlık, köftelik bulgur haline gelerek soframızdaki yerini alır. Vatandaşlar hedik dedikleri bu bulguru haşlanmış halde tuzlayarak ta yerler" diye konuştu.
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