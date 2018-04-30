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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:29

Büyükşehir Belediyesi’nden 4 mevsim fotoğraf sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “4 Mevsim Gaziantep Fotoğraf Yarışması” kapsamında Gaziantep Sanat Merkezi’nde sergi açılışı gerçekleştirdi.Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültürel değerlerini, doğasını, yemeklerini...

Büyükşehir Belediyesi'nden 4 mevsim fotoğraf sergisi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “4 Mevsim Gaziantep Fotoğraf Yarışması” kapsamında Gaziantep Sanat Merkezi’nde sergi açılışı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültürel değerlerini, doğasını, yemeklerini fotoğraflarla ölümsüzleştirmek, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak, fotoğraf sanatına destek olmak, şehrin fotoğraf arşivine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “4 Mevsim Gaziantep” konulu fotoğraf yarışmasında sona gelindi. Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD)’nin organize ettiği yarışmada Coşkun Aral, İbrahim Zaman gibi yıllarını fotoğrafa veren isimlerden jüri oluşturuldu. Jürinin bir yıllık zamanı kapsayan toplam 111 adet fotoğraf, ödül, mansiyon ve sergilemeye layık görüldü. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayı ve temsilcileri gözetiminde gerçekleştirilen fotoğraf yarışması çerçevesinde sergi açılışı düzenlendi. Sergilemeye layık görülen resimler sanatseverlere sunuldu. Sergi açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, GİFSAD kurucu üyeleri Erol Doğaner, Arif Kuğu, Utku Mersinli, Özkan Yegül’ün yanı sıra çok sayıda ziyaretçi katıldı. Sergi, 12 Mayıs 2018 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.
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