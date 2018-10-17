GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:22

Büyükşehir, Dünya Astronomi gününü etkinliklerle kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Astronomi Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.Büyükşehir Belediyesi tarafından Tutulma Avcıları’nın katılımıyla Gaziantep Lisesi, Gülşen Batar Anadolu Lisesi, OSB Teknik ve Meslek Anadolu...

Büyükşehir, Dünya Astronomi gününü etkinliklerle kutladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Astronomi Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tutulma Avcıları’nın katılımıyla Gaziantep Lisesi, Gülşen Batar Anadolu Lisesi, OSB Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi, Gaziantep Merkez Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, Gökbilim, Belgesel ve Astrofotoğraf anlatımları, Astronomi ve Tarih bilgileri ile birlikte Güneş ve Ay tutulmalarının Dünya kültürleri üzerindeki etkileri anlatıldı. Öğrencilerden büyük ilgi gören etkinlikte Astrofotoğrafçı Kubilay Akdemir, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi tarafından organize edilen Yıldızlara Safari etkinliğinde ise gökyüzü meraklıları unutmaz iki gün geçirdi. Etkinlikte önce Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde Arkeoastronomi, belgesel fotoğrafçılığı üzerine sunumlar yapılarak bilgiler verildi. Ardından Rumkale’de gezegenlere yıldızlara ve samanyolu yolculuğuna çıkıldı.

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Galileo Galilei’nin teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin 400’üncü yıl dönümü olması sebebiyle 2009 yılını Dünya Astronomi Yılı ilan etti. UNESCO bu çağrıya ortak oldu, 2009 senesini Dünya Astronomi Yılı olarak kabul gördü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku