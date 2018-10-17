Büyükşehir, Dünya Astronomi gününü etkinliklerle kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Astronomi Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tutulma Avcıları’nın katılımıyla Gaziantep Lisesi, Gülşen Batar Anadolu Lisesi, OSB Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi, Gaziantep Merkez Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, Gökbilim, Belgesel ve Astrofotoğraf anlatımları, Astronomi ve Tarih bilgileri ile birlikte Güneş ve Ay tutulmalarının Dünya kültürleri üzerindeki etkileri anlatıldı. Öğrencilerden büyük ilgi gören etkinlikte Astrofotoğrafçı Kubilay Akdemir, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi tarafından organize edilen Yıldızlara Safari etkinliğinde ise gökyüzü meraklıları unutmaz iki gün geçirdi. Etkinlikte önce Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde Arkeoastronomi, belgesel fotoğrafçılığı üzerine sunumlar yapılarak bilgiler verildi. Ardından Rumkale’de gezegenlere yıldızlara ve samanyolu yolculuğuna çıkıldı.

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Galileo Galilei’nin teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin 400’üncü yıl dönümü olması sebebiyle 2009 yılını Dünya Astronomi Yılı ilan etti. UNESCO bu çağrıya ortak oldu, 2009 senesini Dünya Astronomi Yılı olarak kabul gördü.