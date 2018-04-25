GAZİANTEP:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:06

Büyükşehir GAZİRAY için soluksuz çalışıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 5 kilometresi metro yolu olan 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonlu Başpınar-Gaziantep-Mustafa Yavuz İstasyonları Arasının Yeniden İnşa Edilmesi Altyapı ve Üstyapı Yapım İşleri (GAZİRAY)...

Büyükşehir GAZİRAY için soluksuz çalışıyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 5 kilometresi metro yolu olan 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonlu Başpınar-Gaziantep-Mustafa Yavuz İstasyonları Arasının Yeniden İnşa Edilmesi Altyapı ve Üstyapı Yapım İşleri (GAZİRAY) Projesi kapsamında, 45 gün önce Grand Kavşağı’nda başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Kentte hızlı ve kolay ulaşım stratejisi geliştiren Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak için hazırladığı Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak olan GAZİRAY Projesi’nde vites yükseltti. Gazi şehri, baştanbaşa demir ağlarla örmeyi düşünen Büyükşehir, GAZİRAY güzergahında hiç durmadan, soluksuz çalışıyor. GAZİRAY projesi çerçevesinde, D-400 yolu ve Grand Kavşağı’nda yapılan alt ve üst yapı çalışmalarıyla şehrin görüntüsünü değiştiren Büyükşehir, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ile Grand Kavşağı arasında kalan Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demiryolları Köprü genişletme çalışmalarını bitirdi. Gazianteplilere çalışmaları, 45 gün içerisinde tamamlayacağına yönelik verdiği sözü tutan Büyükşehir, bölgeyi yeniden şekillendirdi. Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için yeterli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan 200 milyon TL maliyetli GAZİRAY projesinde, Başpınar-Gaziantep-Oduncular arasında sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa edilecek. 2 banliyö hattı ve 2 hızlı tren hattı olmak üzere 25 kilometrelik güzergaha, toplamda 112 kilometre yeni demir yolu yapılacak projeyle, Gaziantep Gar sahası şehir içi ulaşımla entegre hale getirilerek transfer merkezine dönüştürülecek. Başpınar-Oduncular arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan GAZİRAY, 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 360 bin yolcuya hizmet verecek.
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