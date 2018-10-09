Canlı hayvan üreticileri GTB’de buluştu

Gaziantepli Canlı Hayvan Üreticileri, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) düzenlenen, ‘Sektör İstişare’ toplantısında’ bir araya geldiler.Canlı hayvan üretiminde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda,...

Gaziantepli Canlı Hayvan Üreticileri, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) düzenlenen, ‘Sektör İstişare’ toplantısında’ bir araya geldiler.

Canlı hayvan üretiminde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, sektör temsilcileri beklentilerini dile getirdiler.

GTB Meclis salonunda düzenlenen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Çetiner, GTB Meclis Üyeleri Mevlüt Polat, Orhan Çetin ve Canlı Hayvan Üreticileri Sektör Temsilcileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Başkanı Akıncı, canlı hayvan üreticilerinin yaşadıkları sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, sorunların çözümü noktasında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

GTB’nin ilgili meslek komitesi ve meclis üyelerinden gelen talepler doğrultusunda sektörde yaşanan sorunları bir rapor haline getirdiklerini kaydeden Akıncı, bu raporu TOBB aracılığıyla ilgili bakanlıklara sunduklarını açıkladı.

Akıncı, canlı hayvan üreticilerinin desteklenmesi ve yerli üretimin geliştirilmesine yönelik atılacak tüm adımları ülke hayvancılığının geleceği adına çok önemsediklerini söyledi.

Canlı hayvan üreticileri ise toplantıda, et ithalatından ve yem girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı yaşanan sorunları dile getirdiler.

Üreticiler ayrıca, sektör temsilcilerinin yanı sıra tüm oda, borsa ve STK’ların katkılarıyla sektörle ilgili bir acil eylem planı oluşturulması gerektiğini sözlerine eklediler.