CHP’ye aday göndermesi

Gaziantep’te Ak Parti’den tekrar milletvekilliği aday adaylığına başvuru yapan Ahmet Çelik,CHP’nin halen daha Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasına göndermede bulunarak, "CHP yenilgiyi en başta kabul etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçimi açıklamasının ardından önceki dönem de milletvekili aday adayı olan Ahmet Çelik, ikinci kez milletvekilliğine adaylığını açıkladı. İhlas Haber Ajansı(İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çelik, CHP’nin hala cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasına ilişkin göndermede bulunarak, CHP’nin en başta yenilgiyi kabul ettiğini ifade etti. Ak Partili Aday Adayı Çelik, "CHP aday çıkaramıyor hala. Bu şunu gösteriyor ki, hala ortak bir aday bulmaya çalışıyorlar kendi içlerinden aday gösteremiyorlar. Bunun üzerinde de anlaşamıyorlar. Bunun için bunların bu ülkeyi yönetme dertleri yok. Bunlar en baştan yenilgiyi kabul etmişler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahada destek olabilmek amacıyla aday olduğunu vurgulayan Çelik, "Ben daha önce de aday adayı olmuştum. Ülkemiz AK Parti döneminde güzel şeyler yaptı. Bizde bu vizyonda yer almak ve cumhurbaşkanımıza destek olmak amacıyla aday olduk. Hem garibanın sıkıntısını biliyoruz hem iş dünyasının sıkıntısını biliyoruz. STK’ların içerisinde de gelmemizden dolayı bunların sıkıntılarını iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

“Bölgede adayın çok olması heyecan katıyor"

AK Parti aday adayı Ahmet Çelik, Gaziantep, Şanlıurfa gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerde aday adayları sayının çok olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bölgede adayın çok olması hem partiye hem de ilimize bir heyecan katıyor. Bu güzel bir şeydir. Herkes özgürce çıkar,yapacaklarını anlatır. Biz buna ’hizmet yarışı’ diyoruz. Bu hayırda hizmet yarışıdır" diye konuştu.