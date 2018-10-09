Çocuklarda inmemiş testis sorununa dikkat

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Serdar Şiyve, çocuklarda inmemiş testis sorunu hakkında bilgiler verdi.

Dr. Serdar Şiyve 1 yaş erkek bebeklerin yüzde 1’inde inmemiş testis tanısı konulduğunu ifade etti. Dr. Şiyve, “Erkek bebeklerde testisler gebelik süresince böbreklere yakın retroperitoneal alan denilen bir bölgede gelişmişken gebeliğin son aylarında kasık kanalından geçerek bulunması gereken yer olan skrotal keseye/ yumurtalık torbasına iner. Ancak çok çeşitli nedenlerle doğumda yüzde 4-5, prematürelerde yüzde 30’a varan oranlarda bu iniş tam gerçekleşmez. Ancak ilerleyen haftalarda bu inmemiş testislerin bir kısmı kendiliğinden bu göçü tamamlar ve 1 yaş civarı erkek bebeklerin yüzde 1’inde inmemiş testis tanısı kesinleşir. İnmemiş testisin lokasyonu çok yukarılarda karın içi bölgeden başlayıp kasık kanalının herhangi bir yerinde olabilir. Kasık bölgesinde bulunan inmemiş testisler için sadece muayene yeterlidir. Ancak daha yukarı seviyelerde karın içinde yerleşmiş testisler için günümüzde laparoskopik yani kapalı ameliyat ile tanı konulması ve aynı zamanda tedavisi geçerli yoldur. İki taraflı ve muayenede ele hiç gelmeyen testisler için ise öncelikle testis dokusu varlığını göstermek için hormon uyarı testi yapılabilir” dedi.

İnmemiş testis tedavi şekli, yaşı nedir

İnmemiş testis tedavi şekli be yaşı hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Şiyve, "Tedavi şekli, gerekiyorsa, cerrahi operasyon ile olması gereken yumurtalık torbasına indirilmesidir. Çok eski ve şu anda güncel ve geçerli olmayan hormon tedavileri denenmiş ancak yapılan çift-kör karşılaştırmalı çalışmalarla hormon tedavisinin inmemiş testiste yeri olmadığı gösterilmiştir. Literatürde altı aylıktan sonra ameliyatlar yapılmışsa da 1-2 yaş arası dönemde cerrahın tecrübe ve bu konudaki bilgisine göre yapılması çok daha uygundur. Kasık bölgesinde bulunan inmemiş testiste kasık ve yumurtalık bölgesinden yapılan kesilerle günübirlik ayaktan ameliyat şeklinde tedavi edilir (orşiopeksi, orkidopeksi). Ancak daha yukarılarda karın içerisinde yerleşmiş testis için laparoskopik yani kapalı ameliyat ile yaklaşım sonrası eğer doku yeterli ve damarı yeterince uzunsa bir defada yoksa evreli ameliyatlarla skrotuma indirilir. Çocuğun gelecekteki sağlığı için testisin yerine getirilmesi şu anki bilgilerimizle çok önemlidir. 1 yaşı geçen durumlarda testislerin kendiliğinden yerine inmesi mümkün değildir ve özellikle 2 yaşından sonraki gecikmeler her geçen zaman içinde çeşitli nedenlerle testisin sağ kalımı ve sağlıklı gelişimi için olumsuzluk oluşturmaktadır. Bu nedenle ailelerin çocuklarının gelişimini yakından takip etmeleri ve testislerin yerleşimi konusunda endişeler bulunduğunda mutlaka bu konuda deneyimli bir çocuk cerrahisi veya çocuk üroloji uzmanına başvurması gerekir” diye konuştu.