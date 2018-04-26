Çocuklarda yürüme bozukluğu hafif beyin felci olabilir

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep Özel HATEM Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitason Uzmanı Dr. Tuğba Kalli, çocuklarda yürüme bozukluğunun hafif beyin felci olabileceğini söyleyerek, uyarılarda bulundu. Kalli, vücut hareketleri üzerinde kısıtlayıcı etkilere sahip olan ve Serebral Palsi olarak bilinen hastalığın devi yöntemleri hakkında da bilgi verdi.

Kalli, bir çeşit beyin felci olarak da bilinen hastalığın son dönemlerde sıklıkla gündeme geldiğini ve toplumun çok bilmediği bir hastalık olduğunu söyledi. Serebral Palsinin genel olarak ağır motor fonksiyonlarının kaybı şeklinde ortaya çıkabildiğini dile getiren Tuğba Kalli, “Bu hastalık rastlandığı çocuklarda yürümenin gecikmesi, yazı yazmada yavaşlık, el becerisinde azalma, el kaslarında ince beceri bozukluğu ve sportif faaliyetlerde belirgin kayıp gibi belirtiler görülür. Bu belirtilerin görülmesi durumunda ailelerin dikkatli olması gerekir“ dedi.

Bazı durumlarda ise Serebral Palsi hastalığının daha hafif belirtilerle görülebildiğini hatırlatan Kalli, ailelerinin bu hastalığa bağlı belirtileri bazen düşünemediğini ve bu nedenle tanı ve tedavinin gecikmemesi için ilgili bir doktora başvurmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Serebral Palsi’den kurtulmak ve nörolojik açıdan kötüleşme göstermemek için uzun yıllar boyunca ailenin ve doktorun birlikte özverili ve düzenli bir tedavi için de çalışması gerektiğini aktaran Kalli, “Serebral Palsi tedavisinde kas gücünü arttırmak, kasılma problemlerini çözmek ve vücut fonksiyonlarını olması gerekene uygun olarak geliştirmek ve arttırmak amaçlanmaktadır. Kas güçsüzlüğü ve kasılmaya bağlı olarak başarılamayan bazı hareketlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla zaman zaman yardımcı medikal cihazlardan faydalanılabilir bu nedenle Serebral palsi tedavisi multi-disiplinel bir yaklaşım şeklinde yürütülmelidir. Bu süreçte doktor ve aile uyumu, ailenin özenli ve düzenli bir şekilde süreci takibi çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“Tedavi için en önemli unsur fizik tedavi“

Serebral palsi tedavisinde en önemli unsurun fizik tedavi olduğunu anımsatan Kalli, “Fizik tedavinin bu hastalığın atlatılmasında oldukça büyük ve önemli bir rolü vardır. Çünkü bu rahatsızlık maalesef ki ilaçla tedavisi olmayan bir rahatsızlık. Bu nedenle vücut fonksiyonlarının düzeltilmesinde ve iyileştirilmesinde fizik tedavi olmazsa olmaz bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı. Öte yandan bazı durumlarda fizik tedavinin de yetersiz kalabileceğini belirten Uzmanı Dr. Tuğba Kalli, bazen kasılmanın yeteri kadar azaltılamayacağını ve kasılmanın vücut fonksiyonlarını ciddi derecede bozabileceğini bu durumda da botoks olarak bilinen botinyum toksin enjeksiyon uygulamalarından yada ortopedik olarak gevşetme ameliyatlarından yardım alınabileceğini ifade etti.

Kalli son olarak ailelerin Serebral Palsi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak veya çocuklarında bazı sıkıntıların olduğu yönünde şüphe duyulması durumunda mutlak suretle bir fizik tedavi uzmanına başvurmanın hayati önem taşıdığını aktardı.