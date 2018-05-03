Doç. Dr. Murat Ulutaş’a yılın bildirisi birincilik ödülü

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Ulutaş, Antalya’da düzenlenen 32.Ulusal Nöroşirürji Kongresinde, “Anevrizma Cerrahisinde Yeni Bir Key-Hole Girişimi: Frontozigomatik Yaklaşım” başlıklı bildirisiyle yılın bildirisi birincilik ödülüne layık görüldü.

Doç. Dr. Ulutaş, ödüle konu sunumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, daha az doku hasarı ile anevrizmaların cerrahi tedavisinde yeni bir cerrahi yaklaşım geliştirdiklerini söyledi. Anevrizmanın beyin kanamasına neden olarak, ciddi sakatlık veya ölümle sonuçlanabilecek bir beyin damar hastalığı olduğunu anımsatan Doç. Dr. Ulutaş, “Klasik anevrizma cerrahisi, saçlı deriye geniş kesi ve kafatasına açılan geniş bir pencere aracılığı ile gerçekleştirilirken, geliştirdiğimiz yöntemle göz çukuru kemiğinin hemen yanına 2-3 cm büyüklüğünde bir kesi yapılmakta ve kafatasına geniş pencere açılmadan yaklaşık 2 cm büyüklüğündeki anahtar deliğinden yapılmaktadır” dedi.

Daha az doku hasarı ile literatürde bildirilmiş başka teknikler de bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Ulutaş, "Geliştirdiğimiz bu teknik, diğerlerinden farklı bir yaklaşım olmakla birlikte cerrahi sırasında önemli bazı avantajlar da sağlamaktadır” diye konuştu. Daha az doku hasarı ile uyguladıkları kapalı yöntem anevrizma ameliyatının hasta açısından en önemli avantajlar sağladığına vurgu yapan Doç. Dr. Ulutaş, şunları kaydetti:

"Kozmetik sonuçlar çok iyi, yara iyileşmesi sürecinde olası sorunların olmaması (dren ihtiyacı, kanama, su toplanması gibi), pansuman ihtiyacının olmaması, kafatasında çukurluk-çökme gibi şekil bozukluğu olmaması şeklinde sayabiliriz. Hastalığın doğal seyrine hiç bir olumsuz etki yaratmayan bu yöntemi geliştirmeden ve uygulamadan önce konu ile ilgili yaptığımız anatomik çalışmanın büyük katkısı oldu. Anevrizma cerrahisinde yeni bir yaklaşım olarak tanımladığımız ve 32’inci Ulusal Nöroşirürji Kongresi’nde yılın bildirileri sıralamasında birinci seçilen bu teknik, uluslararası hakemli dergide yayınlanacak."

Doç. Dr. Ulutaş’ın belgesini, Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar takdim etti.