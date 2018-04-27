Domotex’te Halıcıların Sağlığı Anka’ya emanet

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, Domotex Türkiye 2018 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nın sağlık sponsorluğunu üstlendi.

Fuar alanında 112 acil yardım ambulansı hazır bekletilirken, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne ait stantta fuara katılan ziyaretçilere ücretsiz sağlık hizmeti verdi. Standı ziyaret eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer DomotexTurkey’e fuar süresince verilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Fuarının sağlık sponsorluğunu üstlenen Özel Gaziantep Anka Hastanesi fuar alanında 112 acil yardım ambulansı hazır bekletilirken, fuarda açılan stantta dileyen ziyaretçilerin kan şekeri ve tansiyon ölçümü ücretsiz olarak yapılırken fuarda rahatsızlanan birçok konuğa anında müdahale edilerek sağlık durumu iyi olmayanların Anka Hastanesine ücretsiz nakli sağlandı. 10 ülkeden 35 firmanın 195 stant açtığı fuarda Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin standı gözde stantlar arasında yer aldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bakan Faruk Özlü ve protokol üyelerinin de ziyaret ettiği stantta dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilere Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde verilen sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi verildi. Ziyaretçiler özellikle hastanede uygulanan diyabet ve obezite cerrahisi ile hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkanlar Anka’ya teşekkür etti

Fuar süresince ücretsiz sağlık hizmetleri veren Anka Hastanesinin standını ziyaret eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer verilen nitelikli hizmetlerden dolayıAnka Hastanesi Genel Koordinasyon Müdürü Yaşar Ağdağ’a teşekkür etti.

Dünya standartlarında fuara dünya standartlarında sağlık hizmeti

Türkiye’de makine halısı üreticilerinin en önemli buluşma noktası olan fuarda sağlık sponsoru olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, ”10 ülkeden çok sayıda katılımcının yer aldığı fuarda hastanemizde uygulanan tedavi yöntemleri ile ilgili standımızı ziyaret edenleri bilgilendirdik. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin standımıza olan ilgisi bizi oldukça memnun etti. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak Gaziantep’in sağlık turizminden pay alabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Özellikle obezite ve Tip 2 diyabet konusunda gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarla çeşitli ülkelerden gelen birçok hastaya şifa dağıttık.Bu fuarın ardından da sağlık turizminin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı ve sağlık turizminin ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Koordinasyon Müdürü Yaşar Ağdağise, ”Bu yıl Domotex Fuarı’nın ana sponsoruyuz. Fuar alanında 112 acil yardım ambulansımız ziyaretçilerin herhangi bir sağlık problemine karşı hazır bekletilirken,açtığımız stantla da dileyenlerin kan şekeri ve tansiyon ölçümünü ücretsiz olarak yapıyoruz.Gaziantep’in sağlıkta da marka kent olduğunu göstermek için buradayız.Sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Bu fuarın ardından ülkemiz adına güzel dönüşümler alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.