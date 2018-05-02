Dünyanın konuştuğu teknoloji, Blockchain ve Dijital Para Madenciliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından dünyada en çok konuşulan teknoloji olan ‘’Blockchain ve Dijital Para Madenciliği’’ konulu panel düzenledi.HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından dünyada en çok konuşulan teknoloji olan ‘’Blockchain ve Dijital Para Madenciliği’’ konulu panel düzenledi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelde, alanında uzman ve akademisyenlerden oluşan panelistler ‘’Blockchain ve Dijital Para Madenciliği’’ çok yönlü ele aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz, ‘’Hasan Kalyoncu Üniversitesi teknolojiyi yakından takip eden, gelişime ayak uyduran 3. nesil bir eğitim-öğretim kurumudur. Bu da eğitimin sadece teorik değil pratik eğitimle birlikte yürütülmesini gerektirir. Blockchain dünyanın üzerinde konuştuğu güncel bir konudur. Günümüzde her şey dijitalleşiyor. Bizim çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Düzenlediğimiz bu panelde, öğrencilerimizin güncel konuları yakından takip edebilmesini sağlamak ve çağın gerekliliklerine ayak uydurmalarına yardımcı olmak için birbirinden değerli konukları üniversitemizde ağırlıyoruz. Başarılı bir panel olmasını temenni ediyor, öğrencilerimizi ve tüm katılımcıları sevgi ve saygılarımla selamlıyorum’’dedi.

Blochain ve kripto para ders olarak verilecek

Ülkemizde bilimin yeteri kadar gelişememesinin sebebinin, bilim, sanat, özgürlük ve olanakların birbirini desteklememesi olduğunu savunan HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever ise ’’Bu dört faktörden biri eksiltilirse ayağı kırık bir sandalyeye benzer. Sanatsız bilim zevk vermez ve toplum bilime düşman gibi bakar. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak değişimlerin takipçisi olacak ve önümüzdeki yıllarda Blockchain ve kripto paralar ile ilgili bir dersi ders planımıza ekleyeceğiz. Aynı zamanda “Yeni Ürün Geliştirme” dersimizi de sanat ağırlıklı olarak işleyeceğiz. Bunun dışında bölümün geleceğini etkileyen yeni bir değişim ise robotlarım kullanımı ile birlikte program, sanat ve tasarımın harmanlanmasıdır. Sanatsız bilim olmaz. Bölüm olarak, bilimi zevk haline getiren sanatın öğrenmenin içinde olması gerektiğini savunuyoruz’’ şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever moderatörlüğünde ilk oturum başladı. Kripto Para Uzmanı ve Danışmanı Bilal Yağcı, HKÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Vildan Serin, HKÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdoğan Yayla, HKÜ İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yunus Kılıç, Gaziantep üniversitesi Enformatik Bölümü Öğr. Gör. İlker Avşar, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Yıldırım, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Yüksek Lisans Öğrencisi Uğur Yıldızhan konuyu çok yönlü ele alarak inceledi. Blockchain tarihçesinden, teknolojinin yaygın olan ülkelere, iktisadi getirisinden güncel durum değerlendirmesine kadar her yönüyle ele alınan programa, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Soru-cevap şeklinde devam eden programın ardından konuşmacılara plaket takdim edildi. Katılımın ve bilimsel içeriğin yoğun olduğu program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.