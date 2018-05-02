Düzbağ’da son 100 metre

Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan Düzbağ İçme Suyu Projesinde çalışmalar, tam gaz ilerliyor. Gaziantep’in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan 1 milyar liralık bütçeli dev...

Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan Düzbağ İçme Suyu Projesinde çalışmalar, tam gaz ilerliyor. Gaziantep’in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan 1 milyar liralık bütçeli dev projede, tünel açma çalışmalarında sona yaklaşıldı. 3 bin 600 metre uzunluğunda, 5,6 metre çapında açılacak tünelin tamamlanmasına sadece 100 metre kaldı.

Gazianteplilerin, daha ucuz ve kaliteli su hayalinin gerçekleşmesi için Düzbağ’da, yürütülen tünel açma çalışmalarında ışığa yaklaştı.

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat Nehri’nin bir kolu olan Göksu Çayının suyunu Gaziantep’e akıtacak Düzbağ İçme Suyu Projesi, hız kesmeden ilerliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığındaki çalışmalarda 135 kilometrelik bir mesafeden getirilecek su için, 2,6 metre çaplı borulardan oluşan bir isale hattı inşa edilecek. İsale hattının şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi amacıyla tünel açma çalışmalarında vites yükseltildi, çalışmaların bitirilmesine ramak kaldı.

Şahin, "Fırat’a akan suyu Gaziantep’e çevireceğiz"

Tünel açma çalışmalarının aralıksız ilerlediğini bildiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Su yönetimi bölgemiz ve şehrimiz için petrol ve altın kaynaklarının yönetimi kadar önemlidir. Zamanı çok iyi yönetmemiz, tüneller açarak, suyu Gaziantep’e getirmemiz gerekiyordu. Suyu getirmek için dağların nasıl delindiğini, tünelin nasıl açıldığını, bu çalışmaların ne kadar kısa sürede tamamlandığını gösteren tam bir mühendislik harikası var. Şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmek için 3 bin 600 metre uzunluğunda, 5,6 metre çapında tünel açacağız, tünel açma çalışmalarında sona geldik, sadece 100 metre kaldı. Gaziantep’in kurtuluş günü olan 25 Aralık 2018’de bu kaynak suyunu, Fırat’a akıp giden bu suyu Gaziantep’e çevireceğiz” dedi.

Su faturalarında 15 indirim yapılmıştı

Büyükşehir, 8 ayrı noktada 500 kişinin kesintisiz çalıştığı Türkiye’nin vizyon projesi olarak gösterilen Düzbağ İçmesuyu Projesi kapsamında, Kartalkaya Barajından gelen eski boruları, çelik borularla değiştirmiş, kayıp kaçak oranında ciddi düşüşler sağlayınca 2018 ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere su tarifesinde yüzde 15 oranında indirime gitmişti.