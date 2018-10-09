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09 Ekim 2018 Salı 12:07

Ekolojik binanın çalışmaları Türkiye’de ses getiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Bina yetkilileri Düzce’nin Akçakoca ilçesinde “TÜBİTAK 4007” projesi kapsamında gerçekleştirilen bilim şenliğine katıldı.30 atölye ve 100’e yakınetkinliğin yapıldığı şenlikte; sportif...

Ekolojik binanın çalışmaları Türkiye'de ses getiriyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Bina yetkilileri Düzce’nin Akçakoca ilçesinde “TÜBİTAK 4007” projesi kapsamında gerçekleştirilen bilim şenliğine katıldı.

30 atölye ve 100’e yakınetkinliğin yapıldığı şenlikte; sportif faaliyetler, kültürel ve sanatsal etkinlikler, sergiler, söyleşiler, konserler ve müzik dinletilerine de yer verildi. Yapılmış olan bilimsel tabanlı atölye ve etkinlikler, ülke çapında alanında isim yapmış kişiler tarafından gerçekleştirildi. Gaziantep Ekolojik Bina’nın da iki farklı atölye ile katıldığı ’Akçakoca Bilim Şenliği’nde stantlar ve atölyeler yoğun ilgi gördü. Ekolojik Binanın Türkiye’de ilk ve tek olması özelliğinin yanı sıra dikkat çeken atölye çalışmaları şenliğin ilgi odağı oldu. İki gün süren şenlik ve atölye çalışmalarına ortalama 20 bin kişinin katıldığı belirtildi. Ekolojik bina yetkilileri, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş gibi birçok şehir tanıtım ve bilgilendirme için teklifler aldıklarını ifade ettiler.

Gaziantep bilimle şenlendi

Öte yandan "Gazişehir Bilimle Şenleniyor" projesi ile Gaziantep halkı bilimsel faaliyetlerle eğlenceli bir platformda buluştu. Aynı zamanda katılımcılar; bilimsel bilgiye ulaşma sürecini kavrayarak, bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık kazandı.

Projenin gerçekleştirildiği alanda, uzman kişilerin liderliğinde ve rehberler eşliğinde eş zamanlı olarak farklı kategorilerden 35 atölye çalışması ve dört söyleşi gerçekleştirildi.

Gaziantep Ekolojik Bina projeye; küçük bir ekosistem olan teraryum yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımını anlatan güneş böceği ve rüzgar tribünü atölyeleri ile katıldı.
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