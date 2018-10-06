Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde “Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor” sloganıyla başlatılan ve kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için uygulanan projeye destek çağrısında bulunarak ekonomiye geri dönüşümlü destek vurgusu yaptı.

Fadıloğlu, 3 aydan bu yana uygulanan proje kapsamında 18 ton kıyafet topladıklarını da söyledi.

Daha önce MÖP ve E-MÖP projeleriyle çevre kirliliğinin önüne geçen Şehitkamil Belediyesi, geri dönüşümde yeni bir dönem başlattı. Hem geri dönüşüm hem de sıfır atık yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Şehitkamil Belediyesi, “Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor” sloganıyla başlattığı proje ile kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe atılması yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için kumbaralar oluşturdu. Bu kumbaralara atılan elbiseler, kullanılacak durumda ise temizlenip belediyenin Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, kullanılmayacak durumda olanlar da geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye kazandırılıyor.

“Giysiler ikinci bir hayat kazanıyor”

Amaçlarının ihtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlası olan vatandaşların arasında aracı olmak olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak MÖP Projesini hayata geçiren ilk belediyelerden biriydik. MÖP kelimesinin herhangi bir anlamı yok. MÖP geri dönüşü olan tüm unsurları karşılıyor. Ülkemizde yaşam standardının artmasıyla birlikte insanların kıyafetleri belli bir müddet sonra kullanılabilecek halde olmasına rağmen evde sorun oluşturur hale geliyordu. Bu durumdan hareketle giysileriniz ikinci bir şansı hak ediyor sloganıyla bir kampanya başlattık. Şu anda ilçemizin 8 farklı noktasında giysi kumbaraları yerleştirdik. Bu sayıya 12 kumbara daha ekleyerek toplam 20 kumbara ile bu projeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın kendi kullandıkları, kendilerince modası geçmiş veya bedenine uymayan kıyafetlerin ve ayakkabıların geri dönüşümünü sağlıyoruz. Bu kumbaralarda toplanan kıyafetler bizim kendi merkezlerimize götürülüyor. Burada hanım kardeşlerimizin vasıtasıyla yıkanıyor, ütüleniyor, ambalajlanıyor. Bu şekilde giysiler ikinci bir hayat kazanıyor. Gıda Bankası çalışmalarımızla biz vatandaşlarımızın gıda ve yeni kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu da destek olsun diye hayata geçirilmiş bir proje. Bu kıyafetler vatandaşımızın ekonomik olarak ihtiyacını karşılamış oluyor. Bir noktada yardımlaşmayı arttırmak adına hem kullanılmayan kıyafetlerin gardıroplarda boşa yer kaplamasının önüne geçiyoruz hem de ihtiyacı olan kişilerin bu kıyafetlere erişimini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın arasında aracılık vazifesi görüyoruz. Bu konuda uygulamasını başlattığımız projeye destek veren her vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sayesinde kıyafetleri ikinci bir hayat buluyor. Diğer taraftan da vatandaşlarımız ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Projenin amacı budur. Bu projenin başlangıcının üzerinden 3 ay geçti. Yaklaşık 18 ton civarında kıyafet topladık” ifadelerini kullandı.