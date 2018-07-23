GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:01

Emniyet Müdürü Karaduman’dan “Gazeteciler ve basın bayramı” mesajı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman “Gazeteciler ve basın bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı.Karaduman, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılmasının, " Gazeteciler ve Basın Bayramı " olarak her yıl...

Emniyet Müdürü Karaduman'dan 'Gazeteciler ve basın bayramı” mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman “Gazeteciler ve basın bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaduman, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılmasının, " Gazeteciler ve Basın Bayramı " olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlandığını söyledi.

Karaduman, “Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumun bilgilendirilmesi, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukların yanı sıra, saydam ve katılımcı yönetimin temel aracıdır. Üstlendiği bu önemli görevler, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özgür basın doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme, özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarına saygı ile toplumsal değerlerin korunması bakımından hiç şüphesiz ki demokrasinin vazgeçilmezlerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 110’ncu yıl dönümünde, İlimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutlar, sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar dilerim” İfadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku