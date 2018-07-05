GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:15

En büyük 500 firma arasına Kadooğlu’nun 2 ayrı şirketi girdi

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 sıralamasında Kadooğlu Holding’in iki ayrı şirketi yer aldı.Fortune Dergisi tarafından, firmaların cirosunu baz alarak sıraladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirket araştırması...

En büyük 500 firma arasına Kadooğlu'nun 2 ayrı şirketi girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 sıralamasında Kadooğlu Holding’in iki ayrı şirketi yer aldı.

Fortune Dergisi tarafından, firmaların cirosunu baz alarak sıraladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirket araştırması 2017 verilerine göre Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Petrol ve Kadooğlu Yağ sıramaya girdi. Üretimin ve istihdamın arttırılması yönünde yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Kadoolğu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu Fortune 500’de holding bünyesinde faaliyet gösteren iki firmanın yer almasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Kadooğlu yaptığı değerlendirmede “Petrol ve yağ alanında Türkiye’de iç piyasa pazar payımızın arttırılması yönünde ciddi çalışmalarımız sürüyor. Yeni yapılanmamızın olumlu dönüşlerini alıyoruz. Yurt içi bayi ağımızı geliştirdik. Modern teknolojiye yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Ülke kalkınmasına kendi sektörlerimizde katkı sağlamak, yüksek teknolojiye dayalı üretimin arttırılması, beraberinde istihdamın da geliştirilmesi için çalışıyoruz. Fortune 500 listelerinde iki şirketimizin yer alması elbette bizler için büyük onur kaynağıdır. Önümüzdeki yıllarda sıralamada ki yerlerimizin daha yukarıya çıkması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku