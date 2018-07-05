En büyük 500 firma arasına Kadooğlu’nun 2 ayrı şirketi girdi

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 sıralamasında Kadooğlu Holding’in iki ayrı şirketi yer aldı.

Fortune Dergisi tarafından, firmaların cirosunu baz alarak sıraladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirket araştırması 2017 verilerine göre Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Petrol ve Kadooğlu Yağ sıramaya girdi. Üretimin ve istihdamın arttırılması yönünde yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Kadoolğu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu Fortune 500’de holding bünyesinde faaliyet gösteren iki firmanın yer almasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Kadooğlu yaptığı değerlendirmede “Petrol ve yağ alanında Türkiye’de iç piyasa pazar payımızın arttırılması yönünde ciddi çalışmalarımız sürüyor. Yeni yapılanmamızın olumlu dönüşlerini alıyoruz. Yurt içi bayi ağımızı geliştirdik. Modern teknolojiye yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Ülke kalkınmasına kendi sektörlerimizde katkı sağlamak, yüksek teknolojiye dayalı üretimin arttırılması, beraberinde istihdamın da geliştirilmesi için çalışıyoruz. Fortune 500 listelerinde iki şirketimizin yer alması elbette bizler için büyük onur kaynağıdır. Önümüzdeki yıllarda sıralamada ki yerlerimizin daha yukarıya çıkması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.