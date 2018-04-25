En iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Zeytin Dostu Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen "11’inci Ulusal Zeytinyağı Oskarları"nda en iyi üreticiler ödüllendirildi.

Etkinlik kapsamında Yavuzeli yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Zeytin Ormanı’na zeytin fidanı dikildi. Zeytin fidanı dikimi etkinliğinin ardından Zeugma Mozaik Müzesi’nde zeytinyağı tadım etkinliği gerçekleşti. İtalyan zeytinyağı tadım uzmanı Cino Çelletti eşliğinde Zeugma Mozaik Müzesi’nde iki tarih iki değer bir araya geldi. İtalyan zeytinyağı tadım uzmanı Çelletti tarafından zeytinyağının fiziksel ve duyusal özellikleri, marka değeri, zeytinyağı tadım teknikleri, bahçeden sofraya zeytinyağının etkileşimi, duyusal analizde negatif ve pozitif özellikler gibi pek çok konu anlatılırken Zeugma Mozaik Müzesi’ne gelen ziyaretçilere zeytinyağı tattırıldı. Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları topluluğu tarafından gerçekleştirilen performans ise programa renk kattı. Hafta sonu düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, büyükşehir olarak zeytine çok önem verdiklerini belirterek, bu doğrultuda AB tarafından finanse edilen “Gaziantep’in Karbon Emisyonunu Ağaçlandırmayla Azaltma” Projesi kapsamında 1600 dekara 50 bin zeytin fidanı dikileceğini, bunun için 200 çiftçiye fidan dağıttıklarını bildirdi. Zeytinin, zeytingiller familyasından meyvesi yenen Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türü olduğunu hatırlatan Yılmaz, hem insan sağlığı hem de küresel ısınma sonucu ortaya çıkan kuraklıkla mücadele kapsamında zeytin ağaçların hayati önem taşıdığını anlattı. Yılmaz, “Ne kadar çok zeytin fidanı dikersek o kadar ayakta kalırız, kendimizi ve çevremizi koruruz. Bu bilinçle yerel yönetimlerin ve STK temsilcilerin dikkatini bu noktaya çekmeye çalışıyoruz. Zeytin üretimi ve zeytin dikiminde geri kaldığımız Avrupalıları yakalayacağız. Çünkü zeytinin geni bu topraklarda yeter ki bu zengin toprağın değerini bilelim. Biz bu konuda iddialıyız. Türkiye, son yıllarda yapılan dikimlerle en çok zeytin ağacı olan ikinci ülke konumuna geldi. Türkiye’de 41 ilde zeytin üretimi yapılmaktadır. Dünyada 194 milyon toplam yağ üretimi varken bunun sadece 3 milyon tonu zeytinyağıdır” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Zeytin Dostu Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen 11’inci Ulusal Zeytinyağı Oskarları’nın belirlendiğini aktaran Yılmaz, kimyasal analiz testinden başarıyla geçen 82 zeytinyağı üreticisine çeşitli hediyelerin verildiğini sözlerine ekledi.

Byükşehir Belediyesi tarafından desteklenen “3 Milyon Suriyeli, 3 Milyon Fidan” Projesiyle oluşturulan Zeytin Ormanı’nda, Zeytin Dostu Derneği üyelerinin barışın ve bereketin simgesi olan zeytin ağacı olacak.