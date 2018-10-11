Enflasyonla Topyekün Mücadele programına destek

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek olmak amacıyla tüketiciye yönelik ürünlerin satışında yüzde 10 oranında indirim yapacaklarını söyledi.

Konukoğlu, yaptığı açıklamada, Konukoğlu Ailesi ve 114 yıllık geçmişi bulunan SANKO Holding olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye çıkarına olan her türlü faaliyette bulunmaya azami özen gösterdiklerini belirterek, “Bu anlayıştan hareketle Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın başarıya ulaşması için ihtiyaç duyulan her alanda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek olmanın “milli bir görev” olduğunu kaydeden Konukoğlu, “Bu sürece destek olmak, yerli ve milli olmaktır, vatandaşlık görevidir, millet olmanın gereğidir” diye konuştu.

Konukoğlu, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek olmak amacıyla SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi iştiraklerinden olup,tüketiciye yönelik üretim yapan Sanko Havlu ilekonut ve işyeri projeleri gerçekleştiren ASCE İnşaat’ın satış fiyatlarında yüzde 10indirim uygulaması başlattıklarını, Başak Traktör satış fiyatlarında ise bayilerle birlikte yüzde 10indirim başlatacaklarını, sözlerine ekledi.