Enflasyonla topyekün mücadeleye yüzde 50 indirimle destek

Gaziantep’te düğün salonu işletmecisi Fatih Demir enflasyonla topyekun mücadele destek vermek amacıyla salon fiyatını yüzde 50 indirdi.

Daha önce şehit ailelerine düğün salonunu ücretsiz yapan ve 10 bin dolar bozduranlara çeşitli indirimler sağlayan Düğün Salonu İşletmecisi Fatih Demir, bu sefer enflasyonla mücadeleye destek verdi. Demir, Aralık Ocak ve Şubat ayında düğün salonunun ücretine yüzde 50 indirim yaptı.

“Yüzde 10 değil yüzde 50 destek veriyorum”

Enflasyonla mücadele kapsamında düğün salonuna yüzde 50 indirim yaparak destek verdiklerinin altını çizen Demir, “Son günlerde dış güçlerin müdahalesi sonucu döviz yükseldi. Turizm düşmedi, ihracat düşmedi ekonomimiz kötü değilken bize dolar üzerinden oyun oynuyorlar. Bizde vatandaş olarak bunların farkındayız. Gün bugündür, 15 Temmuzda yapılan operasyon gibi devletimizin yanında durmalıyız. Enflasyonla mücadele sonuna kadar destek veriyorum. Bende salon fiyatım da yüzde 10 değil, yüzde 50 destek veriyorum. Bugünden itibaren Aralık, Ocak ve şubat aylarında düğün salonumun fiyatını yüzde 50 indirme kararı aldım. Herkesin bu kampanyada elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

“Şehit yakınlarına ücretsiz”

Yılın 12 ayı şehit ailelerine düğün salonlarının ücretsiz olduğunu söyleyen Fatih Demir, “Yılın 12 ayı şehit ailelerine ücretsiz düğün salonumuzu veriyoruz. Çünkü onlar bizim ülkemizin kutsal emanetleridir. Devletimiz için, vatanımız için, milletimiz ve şehitlerimiz için her zaman canımız, malımız seferberdir” diye konuştu.