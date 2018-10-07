Erdemoğlu ailesi güneydoğunun en büyük taziye evini Adıyaman’a yaptı

Adıyaman’ın Besni ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okullar, öğrenci yurtları, taziye evleri yapan Erdemoğlu Ailesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük taziye evini Adıyaman’a...

Adıyaman’ın Besni ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okullar, öğrenci yurtları, taziye evleri yapan Erdemoğlu Ailesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük taziye evini Adıyaman’a yaparak hizmet halkasına bir yenisini ekledi.

Erdemoğlu Holding Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu adına Adıyaman’da yaptırılan bölgenin en büyük taziye evi hizmete açıldı.

Taziye Evinin açılışına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Başkan Vekili Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Mehmet Erdemoğu Taziye açılış töreninde bir konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, imkanlar elverdiği sürece bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Erdemoğlu, “Rahmetli babamızın bizlere yol gösteren birçok sözleri vardı. Servetin sınırı yoktur mükafatı vardır diye bize öğüt vermiştir. Bizlerde onun açtığı bu yolda gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği oranda ülkemize, devletimize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sürece de babamızın bu emrini sonuna kadar yerine getirmeye çalışacağız. Şu anda açılışını yapacağımız Mehmet Erdemoğlu Taziye evi Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki en büyük en modern taziye evidir diyebiliriz. Adıyaman ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ”dedi.

Doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu ailesine yaptıkları modern taziye evi için teşekkür eden Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, “ Erdemoğlu ailesinin geçen hafta Besni Eğitim Bayramında ilçeye kazandırdıkları bir hayrın açılışı vardı. Yine önümüzdeki günlerde Erdemoğlu Ailesinin Besni ilçemize kazandırdığı Fakültenin açılışını yapacağız. Görünen o ki Erdemoğlu ailesi hayır işleri konusunda artık Besni’ye sığmıyor. Ben İnanıyorum ki, Erdemoğlu ailesinin hayır işleri Merhum babaları Mehmet Erdemoğlu’nun vasiyetleri doğrultusunda bundan sonra da devam edecektir. Hayırsever ailemize Adıyaman adına teşekkür ediyor, hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum ”şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise, “ Daha önce farklı illerde yatırımlar yapan Erdemoğlu ailesine Adıyaman’a da yaptığı bu yatırım için teşekkür ederim. Erdemoğlu Ailesinin Besni’de çok güzel yatırımları bulunuyor. Buradaki yatırımı da bir dal uzantısı olarak görüyoruz.. Böyle güzel bir eseri ihtiyaç olan bir mahallemize kazandıran Erdemoğlu ailesine çok teşekkür ediyorum ”ifadelerini kullandı.

Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Erdemoğlu ailesi, Gaziantep’te camiler, külliyeler, okullar, Besni’de Üniversiteler ve diğer önemli yatırımlar gibi hep hayır içerisindeler. Ülkemize ve Bölgemize yaptıkları katkılardan dolayı Cenabı Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’de yaptığı konuşmasında, Erdemoğlu Ailesine Adıyaman’a kazandırdıkları bu taziye evinden dolayı teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Mehmet Erdemoğlu Taziye Evinin açılışı yapıldı, dualar okundu ve taziye evi gezildi.