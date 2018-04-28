Eski Bakana algı operasyonu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, kendisi ve ailesinin 5 yıldan bu yana sosyal medyada olumsuz algı operasyonu yapanlarla mücadele ettiğini belirtti.Sosyal medyada, Güler ailesi ile ilgili algı operasyonu yapanlar, sık sık eski Bakan Muammer...

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, kendisi ve ailesinin 5 yıldan bu yana sosyal medyada olumsuz algı operasyonu yapanlarla mücadele ettiğini belirtti.

Sosyal medyada, Güler ailesi ile ilgili algı operasyonu yapanlar, sık sık eski Bakan Muammer Güler için, "Felç geçirdi, hastaneye kaldırıldı" gibi haberler yayıyor. Muammer Güler’in oğlu Barış Güler için de, Atatürk düşmanı olduğu, yurt dışına kaçtığı ve Florida’dan ev aldığı şeklinde paylaşımlar yapıyor. 5 yıldan bu yana belirli aralıklarla devam eden algı operasyonuna karşı Güler ailesi, çok sayıda şahıs hakkında dava açtı. Davaların çoğunda da sosyal medyadaki iftira ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımları yapanların tamamına yakını ceza aldı.

İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, ailesi hakkındaki olumsuz algı operasyonunu şöyle anlattı:

"2013 yılında Alper Terzioğlu adına kayıtlı bir twitter hesabından Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’e hakaret ediliyor. Birileri bu twitter hesabının oğlum Barış Güler’e ait olduğu iftirasında bulunarak, ailemiz hakkında karalama kampanyası başlattı. Ulu Önderimiz Atatürk’e hakaretler içeren paylaşımları yapan şahıs Almanya’da ikamet eden ve şu anda @MuratzenciTR hesabını kullanan gazetecidir. Kendisi bu durumu kabullenmekte ve itiraf etmektedir. Profildeki fotoğraf da kendisine aittir. Instagram hesabı muratzenci, Facebook adresi: www.facebook.com/murat.zenci.06’dır ve fotoğraflarda Alper Terzioğlu logosu açıkça görülmektedir. Buna rağmen birileri Alper Terzioğlu hesabının oğlum Barış Güler’e ait olduğunu iddia ederek, algı operasyonu yapıyor. Bu arada benim için de sık sık, ’felç geçirdi’ veya ’hastaneye kaldırıldı’ gibi haberler yayıyorlar. 2017 yılının başında da Müjdat Gezen adına açılan sahte bir facebook hesabında, bu iftiralar tekrar gündeme getirildi. Müjdat Gezen isminin kullanılması iftira kampanyasının başarıya ulaştırılması amacını taşımaktaydı ve maalesef başarıya ulaştı. Konuyu yargı önünde aydınlığa kavuşturabilmek adına 2014 yılında 2014/102675 ve 2017 yılında 2017/12079 soruşturma no’lu dosyalar ile konuyla ilgili gerekli şikayetleri yaptık. Ailemize yönelik yapılan ağır hakaret ve küfürlere karşılık çok sayıda şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve tamamına yakını ceza aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında ise gazeteci B.U., Müjdat Gezen’e dayandırılan iftira tuzağına düştü ve sanki yeni bir tespit yapılmış gibi twitter hesabından ailemizle ilgili olumsuz paylaşımda bulundu. Attığı tweet saatler içinde 500’ün üzerinde retweet aldı. Türkiye’nin birçok ilinden tanıdıklarımız, aile dostlarımız, akrabalarımızın etrafındaki insanlar, arkadaş olduğumuzu bilen kişiler yakınlarımıza tepki gösterdi, günlerce telefonlarımız kilitlendi. Hepsine ayrı ayrı açıklamalarda bulunduk. O gazeteciye ulaştık. Gerçekleri anlattık. O da tuzağa düşürüldüğünü kabul ederek, sosyal medya hesabında özür diledi ve haber kaynağını dava etti."

"Bizim Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyetin değerlerine olan sevgimiz saygımız ortadadır. Ancak buna rağmen ailemiz hakkında yalan yanlış haberler belirli aralıklarla kamuoyuna sunulmaktadır" diyen Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özellikle milli bayramlar ya da seçim önceleri bu iftiralar gündeme getirilmekte, kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmak istenilmektedir. Bunları yapanlarla ilgili hukuki mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Sosyal medya üzerinden iftiralarla bize saldıranlar hukuki yaptırımlarla karşılaştıklarında Uzlaştırma Bürosuna müracaat edip özür ve uzlaşma cihetine gitmişler ve fakat ailemi ve yakınlarımı üzmeyi başarmışlardır. Güler ailesi olarak bu iftiralara karşı yargı yoluyla mücadeleye devam edeceğiz."