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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:26

Esnaftan durdurulan alt geçit çalışmalarına tepki

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bir yıl önce başlatılan ve 3 aydır tamamen duran alt geçit inşaatı vatandaşların tepkisine neden oluyor.İslahiye ilçesi Atatürk ,Beyler ve Bahçelievler mahallerinin da aralarında...

Esnaftan durdurulan alt geçit çalışmalarına tepki
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Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bir yıl önce başlatılan ve 3 aydır tamamen duran alt geçit inşaatı vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İslahiye ilçesi Atatürk ,Beyler ve Bahçelievler mahallerinin da aralarında bulunduğu yaklaşık 36 mahallenin ana geçiş noktası ile çevre yolunun bağlantısını sağlayan yolda yapılan alt geçit inşaatında çalışmaların durması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir yıl önce başlamasına rağmen henüz bitirilemeyen ve 3 aydır duran çalışmaların büyük mağduriyet yaşattığını anlatan esnaflardan Alaaddin Baştemur, "Artık kış mevsimine girdik. Yağacak yağmur, buraları gölete dönüştürecek. Yağmurda çocuklarımızı okula botlarla göndereceğiz. Ördekler yüzer buralarda. Burası on bin nüfuslu üç mahallenin geçiş noktası. Böyle bir durumun başka bir örneği var mıdır. Ayrıca işlerimizi de olumsuz etkiliyor. Son 3 aydır hiç bir çalışma yapılmıyor. Evimize ekmek götüremeyen hale geldik. Böyle giderse bizler de kepenk kapatacağız" dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi Gaziantep Milletvekili Muhuttin Taşdoğan ise mahallede yaptığı incelemelerde bulunarak, vatandaşların alt geçit çalışmaları ile ilgili şikayetlerini dinledi. Taşdoğan, "Bu nasıl bir anlayıştır, bu nasıl bir projedir ki, böyle bir çalışmaya imza atılmış. İnsanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu sorunun en kısa zamanda çözülerek, vatandaşların ve çevre esnafın rahat edeceği bir çalışma yapılması gerekmektedir" diye tepkisini dile getirdi.
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