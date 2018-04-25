Evlilik okulu’nda ‘evlilikte pozitif iletişim’ anlatıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu programının konuğu ‘Evlilikte Pozitif İletişim’konulu konferansı ile Psikolog ve Yazar Şeyda Betül Kılıç, oldu.

Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı projeyi Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile bilirlikte yürütüyor. Psikolog ve Yazar Şeyda Betül Kılıç’ın katıldığı programda ‘Aile içi iletişim, eşlerin sevgi dilleri, çocuk yetiştirme, ailede mutlu olmanın yolları, evlilik çatışmasına neden olan faktörler, çözüm yolları ve ideal anne baba olmak’ konuları anlatıldı.

"Aile olgusunu sağlam tutmalıyız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiklerinde ilk uyguladıkları projelerinden birinin Evlilik Okulu olduğunu belirterek, “Evlilik insan hayatında en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Eş seçimi, bu dünyasını ve ahiretini kazanmak için çok önemli bir unsur. Bu nedenle Türkiye’de ilk defa 2009 yılında Evlilik Okulu’nu açtık. Göreve başladığımız ilk yılda, yaptığımız projelerin başında Evlilik Okulu ve Hoş geldin Bebek projemiz vardı. İki projeyi de istikrarlı bir şekilde katılımcılarını artırarak ve geliştirerek devam ettiriyoruz. Bu projemizde hedefimiz, mutlu aile, huzurlu toplum oluşturabilmek. Aile toplumumuzun temel çekirdek yapısını oluşturuyor. Aileyi ne kadar sağlam tutarsak, eşler arasındaki mutluluğu ne kadar arttırabilirsek, o zaman huzurlu bir toplumu elde etmiş oluyoruz. Çünkü terör ve suç örgütlerinin en çok musallat olduğu çocuklar, boşanmış ailelerin çocukları ve sahipsiz kalmış çocuklar. Bu nedenle çocuklarımıza, dünyamıza, geleceğimize ve ahiretimize sahip çıkmak adına aile yapısını çok güçlü tutmalıyız. Bu nedenle evlilik okulunu açtık. Beş kurum ile beraber bu projeyi sürdürüyoruz. Bu kursa katılan evlenecek çiftler ve evli olan çiftler verilen bilgilerden yararlandıklarını söylüyorlar. Ayrıca evlenecek çiftlerimiz düğün hediyesi olarak otomatik çamaşır makinası, evli olan çiftlerimize de kahve makinası hediye ediyoruz. Bunlar küçük hediye, esas hediye bu kurstan alınan bilgilerdir” dedi.

Dünyadaki en kutsal beraberlik de evliliktir

Psikolog ve Yazar Şeyda Betül Kılıç eşler arasında diyaloğun önemine dikkat çekerek, “Gaziantep’e ilk gelişim ve bu konuda çok heyecanlıyım. Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nu Evlilik Okulu gibi bir proje düzenlediği için tebrik ediyorum. Çünkü Aile olgusuyla ilgili çalışmalar yapıldıkça toplumunda kalitesi yükselecektir. Hepimiz çevremizde komşularımızda yaşanan evlilik sıkıntılarını duymuşuzdur. Zaman zaman komşularınız bu konularda sizden destek de istemiştir. Ancak verilen her tavsiye her evlilik için çözüm üreten bir yol olmayabilir. Evlilik biraz parmak izi gibidir. Örneğin ben eşime hediye aldığımda mutlu olacağını düşünüyorum ama eşimin hediye ile mutlu olmadığını görüyorum. Bu konudan yola çıkarak hediyenin benim evliliğimde işe yaramadığını söyleyebilirim.Şüphesiz bu dünyadaki en kutsal beraberlik de evliliktir. Evlilik, bugünün mutsuzluklarına karşı birlikte direniştir. Eşinin gözündeki yaşı kalbinde hissetmektir. “Biz” olmanın “Ben” olmaya galip geldiği, benliğinden sıyrılma makamıdır evlilik. Boşanmaların arttığı ve boşanma nedenlerinin çeşitlendiği günümüzde; evlilik bir sanat, evlenmek değil, evli kalmak alkışlanan bir meziyettir artık. Evliliğin ömrünü ise pozitif iletişim ve diyalog zenginliği belirliyor. Eşler arası tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, uzaklaşmalar, ayrı odalarda uyumalar, evlilikte yaralar açmaya devam ediyor. Bence bu yaraların da merhemi pozitif iletişimdir” diye konuştu.

163 çiftin daha sertifika aldığı programaKADEM Gaziantep Temsilcisi Gazeteci/Yazar Sabiha Doğan, AK Parti Şahinbey İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Yılmaz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, çok sayıda Gaziantepli kadın ve erkek misafirler katıldı. Psikolog ve Yazar Şeyda Betül Kılıç, programın ardından son çıkan kitabını okuyucuları için imzaladı.