GAZİANTEP:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:22

Evlilik okulundan 115 çift daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu’ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 115 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinalarını aldı.Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı projeyi Gaziantep...

Evlilik okulundan 115 çift daha sertifikalarını aldı
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Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu’ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 115 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı projeyi Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütüyor. Şahinbey Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu’nu önemsediğini ve 2009 yılında başlatılan projenin patentinin Şahinbey Belediyesi’ne ait olduğuna dikkati çekerek, “Eğitim gerçekten çok önemli ve dinimizin ilk emri de oku. Beşikten mezara kadar sürekli öğrenmeye muhtacız. Her gün yeni bir şey öğreneceğiz ki hayatımıza değer katsın. Evlilik Okulu 2009 yılında göreve başladığımız yıldan itibaren ilk başlattığımız projelerden bir tanesi. Çok önemsediğimiz bir olay. Çünkü bir insanın evlilik hayatı gerçekten iyiyse, insan dünyada cenneti yaşar. Evlilik hayatı kötüyse hiç ahirete gitmeye gerek yok bu dünyada cehennemi yaşarsın, bu nedenle hayatımızı cennet yapmanın yolu iyi bir evlilik hayatından geçiyor.İnsanın hayatında önemli dönüm noktalarından bir tanesi evliliktir. Çünkü hiç tanımadığın birisiyle hayatını birleştiripyeni bir hayata başlıyorsun. Evlilik sürecinde karşımızdakinin de bir insan olduğunu ve hata yapabileceğini düşünerek karşılıklı fedakarlıkla evliliğinizi güzelleştirmeniz gerekiyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.
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