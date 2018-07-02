GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06

Ezo Gelin projesine Uluslararası ödül

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ezo Gelin projesi ve Türk kültürünün korunmasına yönelik katkıları nedeniyle Türk Dünyası Hizmet ödülüne layık görüldü.Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve Kafkas İslam Ordusunun kuruluşunun...

Ezo Gelin projesine Uluslararası ödül
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ezo Gelin projesi ve Türk kültürünün korunmasına yönelik katkıları nedeniyle Türk Dünyası Hizmet ödülüne layık görüldü.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve Kafkas İslam Ordusunun kuruluşunun 100.yıl dönümü dolayısıyla 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu TURKCESS 2018 Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendi.

Türkiye, Özbekistan, Moğolistan, Rusya, Bulgaristan gibi birçok ülkeden 284 araştırmacının katıldığı ve 15 farklı alanda 239 projenin sunulduğu etkinlikte Oğuzeli Belediyesi’nin Dokuzyol Mahallesi’nde gerçekleştireceği Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesi Türk kültürünün korunmasına yönelik katkıları nedeniyle Türk Dünyası Hizmet ödülüne layık görüldü.

Oğuzeli Belediyesi, Türk Tarih Kurumu, Pedagoji Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi, Nizami Gncvi adına Edebiyat Enstitüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dünyası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği düzenlenen sempozyumda yer alan kurum ve kuruluşlar oldu.

“Meyvesini almaya başladık”

Türk kültürünün korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Özveri ile yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladık” dedi.

Ezogelin- Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesi hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu proje ile kültürümüzü yaşatacağız, gelecek nesillere aktaracağız. Türkiye çapında hatta yurt dışında duyulmuş olan Ezogelin efsanemiz var. Bu efsanemizin adını yaşatmak için Dokuzyol Mahallemizde Kalkınma Bakanlığımız ile birlikte Ezogelin ve Barak kültürüne yakışır bir proje başlattık. Geleneksel ve tarihi bir yapı yapacağız. Bu yapının içinde Ezogelin Müzesi ve Kır Kahvesi olacak. Oğuzeli’mizin tanıtımında da büyük bir rol üstelenecek olan proje ile önemli bir değerimizi tüm milletimize ve dünyaya tanıtmış olacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku