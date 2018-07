Fadıloğlu, küçük basketçilerle buluştu

Şehitkamil Belediyesi Yaz Basketbol Spor Okulunda çalışmalar şölen havasında devam ediyor. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor okulundaki basketbolcularla bir araya geldi.

Potaya yeni yıldızlar kazandırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde yaz spor okulu perdesini büyük bir coşkuyla açan Şehitkamil Belediyesinde çalışmalar şölen havasında devam ediyor. 17 farklı seansta 430 sporcu öğrencinin eğitim gördüğü yaz spor okullarında verilen eğitimler ve gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, öğrenci velilerinin takdirini kazanıyor. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde parke üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında basketbolcularla buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu öğrencilerle basketbol oynadı ve çalışmalar hakkında uzman eğitmenlerden bilgiler aldı.

"Her türlü donanıma sahibiz"

Basketbol spor okulu ziyareti esnasında sporcu öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, spor okullarında sporcuların sağlıklı ve çok yönlü gelişimi adına her türlü donanıma sahip olduklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Basketbol branşında gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları neticesinde bugüne kadar parkede yıldızı parlayan birçok sporcu yetiştirdik. Altyapıların başlangıç noktası spor okulları, çocuklarımız ve gençlerimizin branşlaşma konusunda temel bilgileri aldıkları spor okullarımızda her türlü donanıma sahibiz. Çalışmaların gerçekleştirildiği alanların niteliğinden başlayarak kullanılan malzeme ve materyallere kadar, akademisyenlerin gerçekleştirdiği testlerden, branş antrenörlerinin teknik ve taktik anlatımlarına kadar her konuda en üst düzey standartta eğitim faaliyetlerini icra ediyoruz. Şu anda 2018 yaz spor okullarımızda 17 farklı seansta 430 basketbolcumuz eğitim görüyor. Bu sayıdan çok daha fazla bir talep söz konusu oldu ancak salonun ve seans sayılarının el verdiği ölçüde sporcu öğrenci kabul edebildik. Sporun her alanında olduğu gibi basketbol branşı eğitimlerinde de takım çalışması çok önemli. Her zaman belirttiğimiz gibi değerli velilerimizin, antrenörlerimizin ve sporcularımızın uyumu, ortak hareket edebilmeleri başarıyı doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda ortaya çıkan başarıda anne ve babalarımızın fedakarlıkları bizim için çok değerli. Ben, tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum. Basketbol spor okulumuzun kalan eğitim sürecinde küçük basketbolcularımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.

Spor okulları ve kulüp takımlarımız için kaynak noktası

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü basketbol branşı sorumlusu Mustafa Derdin, spor okullarının kulüp takımlarının kaynak noktası olduğunu söyledi. Derdin, “2018 yaz spor okulumuzda farklı yaş gruplarında yüzlerce sporcumuza eğitim vermenin, onları sporla tanıştırmanın ve yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Spor okullarımız, kulüp takımlarımız için kaynak noktası. 3 aylık eğitim döneminin ardından gerçekleştireceğimiz ölçme ve değerlendirmelerle kulüp takımlarımız bünyesinde forma giyecek küçük basketbolcularımızı belirleyeceğiz. Çalışmalar süreci boyunca tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.