Fadıloğlu’ndan park müjdesi

Şehitkamil Belediyesi, Gaziler Mahallesi’nde bir taraftan yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışması yürütüyor. Yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki günlerde mahalleye yeni bir park kazandırılacağı müjdesini verdi.

İlçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarıyla vatandaşın modern yollar kullanmasına zemin oluşturan Şehitkamil Belediyesi, çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Gaziler Mahallesi’nin birçok bölgesinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmalarını tamamlayan Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin sosyal yaşantısına katkı sunmak adına yeni bir park yapacaklarını söyledi.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziler Mahalle Muhtarımız, bölgesindeki eksiklikleri bizlere iletmişti. Bizler de şu anda ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara hemen başladık. Daha önce mahallede asfalt çalışmalarını yapmıştık, şu an itibariyle de eksik kalan bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle okul ve camiye ulaşımda vatandaşlarımız sorunlar yaşıyordu. Vatandaşlarımız, ulaşımlarını rahat bir şekilde yapsınlar diye daha önce geniş yolların akslarını yapmıştık. Şu anda da altyapıları tamamlanan yerlerde sıfır asfalt çalışmalarını yapıp milletimizin hizmetine sunuyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde de bu bölgenin en büyük parkını da yapmaya başlayacağız. Ben, şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.