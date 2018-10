Fadıloğlu’nun ziyareti 85 yaşındaki Hayriye Güzelcecan’ı sevindirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında evine konuk olduğu 85 yaşındaki Hayriye Güzelcecan’ı mutlu etti.

Belediye Başkanını evinde ağırlamanın sevincini yaşayan Güzelcecan, Fadıloğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çağlayan Mahallesi’nde ikamet eden 85 yaşındaki Hayriye Güzelcecan’ın evine konuk oldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette Fadıloğlu, Hayriye Güzelcecan’ın hayır duasını aldı. Fadıloğlu’nun evine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Güzececan, her zaman kapısının açık olduğunu dile getirdi. Sıcak aile ortamında geçen ziyarette Fadıloğlu, 85 yaşındaki Güzelcecan’ın istek ve sıkıntılarını da dinledi. Vefa Hizmetinin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Güzeclcecan, Fadıloğlu’na teşekkürler etti.

“Her zaman büyüklerimizin duasına talibiz”

Her zaman yaşlıların yanında olduklarını ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle Hayriye teyzemize teşekkür ediyorum, bizi bugün evine misafir etti. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyordum. Allah, razı olsun onlardan. Belirli aralıklarla yalnız yaşayan büyüklerimizi ziyaret ediyorlar, onların evlerinin temizliğiyle ilgili, ihtiyaçlarıyla ilgili emek veriyorlar. Tabi tek başına yaşayan Hayriye teyzemiz, evinin temizlenmesinde zorluk yaşıyordu. Belli aralıklarla ekip arkadaşlarımızın gelip Hayriye teyzemizin evini, mutfağını temizlemesi onun için de bir hizmet oluyor. Biz de onun evlatlarıyız, buraya gelen hanım kardeşlerimiz de onun evlatları. Biz her zaman büyüklerimizin duasına talibiz. Rabbim hiçbir zaman onların duasını başımızdan eksik etmesin. Onların duasıyla bizler ayakta duruyoruz. Büyüklerimizin duası bizim için çok önemli, bizim şahsımızdan çok memleketimize dua etmelerini istiyoruz. Memleketimiz var olduğu müddetçe bizler varız. Vatanımızın elden gitmemesi için büyüklerimizin her zaman duasına ihtiyacımız var. Ben tekrar Hayriye teyzemize Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum, bizi evinde ağırladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetin kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Hayriye Güzelcecan, “Kızlarımız düzenli olarak evime geliyor, evimi baştan aşağı temizliyorlar. Böyle bir hizmeti bize sunan Başkanımızdan Allah razı olsun. Evimi temizlemeye gelen kızlarımdan Allah, razı olsun. Bugün de Başkanımızın evimizi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduk. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.