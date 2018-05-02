Fadıloğlu’nun ziyaretiyle moral buldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 81 yaşındaki Mihri Tan’ı evinde ziyaret etti ve elini öperek hayır duası aldı. Başkan Fadıloğlu’nun ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Mihri Tan, kendisine sağlanan hizmetler...

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 81 yaşındaki Mihri Tan’ı evinde ziyaret etti ve elini öperek hayır duası aldı. Başkan Fadıloğlu’nun ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Mihri Tan, kendisine sağlanan hizmetler için Fadıloğlu’na teşekkür etti.

Her fırsatta yaşlıları ziyaret ederek onlara moral veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Mithat Paşa Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Mihri Tan’ın evine konuk oldu. Eşi 4 yıl önce vefat ettiği için evde yalnız yaşayan Tan, Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlılara yönelik sağlanan hizmetlerin önemine dikkat çeken Mihri Tan, tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının kendisini çok memnun ettiğini vurguladı.

Kendi evleri gibi temizlik yapıyorlar

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Mihri Tan, 4 oğlu, 2 kızı olduğunu, üst katında oturan gelinin de yaşadığı sağlık problemleri dolayısıyla kendisine yardım edemediğini kaydetti. Ziyaretin kendisine çok büyük moral olduğunu belirten Tan, “Allah, Başkanımızı korusun, esirgesin, sağlık versin. Kurban olduğum Allah, Başkanımızın ve ekibinin ayağına taş değdirmesin. Başkanımız, bugün beni ziyarete geldi. Ben, Başkanımızdan ve ekibinden çok memnunum, Allah da kendilerinden çok çok memnun olsun. Vefa hizmeti ekibinden kızlarımız evimi temizlemeye geliyor. Kendi evleri gibi temizlik yapıyorlar. Evimi çok güzel yapıyorlar. Evimin her tarafını temizliyorlar. Ellerine sağlık. Allah, kendilerini yormasın, incitmesin, güçlerini, kuvvetlerini arttırsın” diye konuştu.